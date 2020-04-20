Китайские врачи нашли способ защиты от коронавируса

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20.04.2020, 9:30, Новости дня

Ученые из Китая, которые занимаются изучением коронавируса, отметили разрушение гемоглобина в крови заболевшего COVID-19. Исходя их этого, эксперты определили возможный метод лечения, сообщили СМИ.

Как передает канал «Звезда», гемоглобин – особый белок, необходимый для осуществления газообмена в легких человека. Значительное ухудшение состояния здоровья инфицированных вызвано тем, что гемоглобин атакуют вирусные белки. Клетки легких реагируют на это усилением воспаления, и пациент задыхается.

По мнению китайских ученых, модель лечения необходимо строить на защите гемоглобина от вирусных атак. Если эта тактика верна, то для борьбы со смертельно опасным заболеванием подойдет целый перечень лечебных препаратов.

В частности, используемый для борьбы с малярией хлорохин поможет защитить гемоглобин от атаки вирусных белков, а противовирусное лекарство фавипиравир способно ингибировать связь белков и вовсе предотвращать проникновение вируса в здоровые клетки.

Китайские эксперты настаивают на том, что их выводы не прошли апробацию и годятся только для академического обсуждения. Впрочем, предложенный медиками из Поднебесной хлорохин уже используется в российских больницах для лечения больных коронавирусом пациентов.

Напомним, Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у взрослых: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, тоцилизумаб, надропарин кальция, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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