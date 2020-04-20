 

Вывозные рейсы из Таиланда, Вьетнама, Непала, Мьянмы запланированы на понедельник

20.04.2020, 9:30, Новости дня

Российские граждане, пожелавшие вернуться на родину, в понедельник вылетают из Таиланда, Вьетнама, Непала, Мьянмы.

На сайте стопкоронавирус.рф сообщается, что на 20 апреля запланированы перелет «Уральских авиалиний» из Бангкока в Кемерово и рейс Royal Flight Непал – Мьянма – Москва. 

Кроме того, запланирован рейс S7 Камрань – Новосибирск, он уже вылетел из Вьетнама. 

14 апреля сообщалось, что российские авиакомпании с 6 апреля выполнили 22 вывозных рейса, в Россию вернулись почти 4 тыс. россиян. 

Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что в первую очередь РФ вывезет из-за рубежа россиян, уехавших из страны в 2020 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Welt – Берлин бьёт тревогу — оружие немецкой полиции и бундесвера могло попасть в руки экстремистов

14.02 / Рубль вырос к доллару и евро

19.02 / Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

05.02 / Нефть подорожала в ожидании встречи ОПЕК+

05.03 / Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии

04.02 / Гаджеты: Ноутбук под Ubuntu работал быстрее, чем под Windows 10 (3 фото)

23.02 / В Азове женщина потеряла сознание и едва не погибла под автобусом. Видео

27.02 / Geely показала роскошный кроссовер FY11

19.02 / СМИ: Генпрокурор Барр рассматривает возможность ухода в отставку

28.02 / Американский Минфин снял часть санкций с Ирана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска