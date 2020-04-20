 

Xiaomi выпустила монитор Mi Display 1A с тонкими рамками стоимостью около 100 долларов

20.04.2020, 9:30, Разное

Китайский технологический гигант – компания Xiaomi выпустила новый монитор Mi Display 1A. Новинка с тонкими рамками уже доступна на территории Китая по цене около 100 долларов.
Первые мониторы Xiaomi представила в минувшем году, а недавно в продаже в Поднебесной появилась новая модель Mi Display 1A, весьма схожая внешне и по техническим характеристикам с предшественниками. В числе основных отличий называют «утончившиеся» рамки монитора, а вот, к примеру, диагональ осталась прежней – 23,8˝. На китайском рынке новинку от Xiaomi можно приобрести за 99 долларов.

Как сообщают источники, благодаря очень тонким рамкам Mi Display 1A можно использовать как целую систему, соединив 3 монитора. Устройство получило IPS-экран с разрешением Full HD и 178-градусным углом обзора. Частота обновления равна 60 Гц, время отклика составляет 6 мс, яркость – 250 кд/м². Информация о том, когда новый монитор поступит в продажу в других регионах, на данный момент отсутствует.



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