 

Автоновости: Kia Cerato обзавелась электрической версией

20.04.2020, 9:00, Новости дня

В Китае стартовали продажи новой электрической модификации седана Kia Cerato, который на местном рынке известен под названием Kia K3.

Вместе с тем китайский бренд еще в 2016 года стал выпускать электрокары, первым из которых стала модель Horki 300E, которая до настоящего времени продается на местном рынке. Известно, что электрическая новинка имеет мощность 110 л.с., а ее цена достигает 28 тысяч долларов. Вместе с тем аккумуляторы установлены под днищем автомобиля.

Если вышеуказанный экземпляр выдает запас хода около 300 километров, то будущая новинка сможет похвастаться показателем 500 километром. Что касается дизайна кузова, то многие элементы переняты от Horki 300E, а старт продаж состоится уже к лету нынешнего года.



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