 

В РФ минивэн Chrysler Pacifica подорожал на 150 тысяч рублей

20.04.2020, 9:18, Новости дня

Буквально несколько дней назад установили, что американский минивэн Chrysler Pacifica подорожал в РФ на 150 тысяч рублей.

Вместе с тем для отечественных покупателей предложена безальтернативная модификация Limited Platinum, предполагающая расширенные опции и улучшенные параметры. Автомобиль стал дороже на 3,6 процента по сравнению с прежним ценником и теперь доступен за 4,34 миллиона рублей. Напомним, Chrysler Pacifica Limited Platinum предлагается с 3,6-литровым бензиновым мотором на 279 л.с. мощности.

Также об автомобиле известно, что он приводится в движение 9-ступенчатой трансмиссией. Предшествующее удорожание специалистами фиксировалось в начале нынешнего года, когда ценник вырост на 109 тысяч рублей.



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