 

Россию предупредили об опасном половодье

20.04.2020, 9:16, Новости дня

Повышение уровня воды до опасных отметок прогнозируется в ближайшее время в Алтайском крае, Приморье и нескольких регионах центра Европейской части России, сообщил в понедельник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас идут активные процессы, связанные с гидрологическим половодьем. Наиболее заметные события в Алтайском крае: там уровень воды может повышаться до опасных отметок, подтапливая дороги и дома, стоящие около поймы. Еще в Приморье в связи с осадками, которые прогнозируются 20-21 числа, интенсивный приток воды. Там возможно повышение воды в реках на 20-80 см с выходом из берегов», – передает ТАСС.

По словам Вильфанда, также повышение уровня воды на 20-70 см прогнозируется на реках в центре Европейской части России: в Костромской, Нижегородской, Кировской, Ульяновской, Свердловской областях, Пермском крае.

Напомним, ранее МЧС предупредил о весенних паводках в центральной части России.



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