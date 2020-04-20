 

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло обратно

20.04.2020, 9:16, Новости дня

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», покинуло испанский порт Лас-Пальмас и пошло в Египет.

Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Vesselfinder и Myshiptracking.

Ожидается, что в Порт-Саид, расположенный на входе в Суэцкий канал, оно прибудет в ночь на 30 апреля.

Судно вышло из Находки, затем, обогнув африканский континент, через Атлантику дошло до Европы. 

«Академик Черский» должен был направится в Балтийское море для работ на трубопроводе, но, судя по нынешнему маршруту, он начал движение обратно.

Напомним, 6 апреля судно «Академик Черский» продолжило движение на запад. Отсметим, что трубоукладчик постоянно меняет пункт назначения.

Министр энергетики Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование «Черского» – это один из вариантов достройки «Северного потока – 2», но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / В Екатеринбурге суд арестовал автора приложения «Красная кнопка» Александра Литреева по делу о наркотиках. Он признал вину

27.03 / Отец Гандзюк об отстранении Трепака: Венедиктова начинает свой путь со лжи

09.04 / “Русский репортер” закрывается

26.03 / Аваков: Пока не введен режим чрезвычайного положения, никто по телефонам не будет отслеживать перемещение людей

21.02 / Финны восхитились российским «поездом, поедающим снег»

18.02 / Дмитрий Тарасов стал футболистом “Рубина”

16.02 / Настоятель храма в Москве рассказал о нападении

09.04 / Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

18.04 / В СПЧ заявили о разрешении основных проблем мигрантов благодаря новым мерам президента

10.02 / NASA запустило зонд Solar Orbiter к Солнцу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска