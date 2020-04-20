Учёные: Просмотр порнофильмов может привести к импотенции

20.04.2020, 9:09, Разное

Споры о том, полезен и вреден для здоровья человека просмотр порнофильмов, в научном и медицинском сообществах ведутся уже давно. Недавние исследования учёных показали, что «фильмы для взрослых» могут снижать сексуальное желание и удовлетворение, а также приводить к импотенции.

В последние несколько лет специалисты отмечают рост диагностирования эректильной дисфункции у молодых мужчин, что раньше наблюдалось в основном в средней и старшей возрастных категориях. Одной из вероятных причин возрастания случаев импотенции учёные называют увлечение порнофильмами, что подтверждают результаты проведённого исследования с опросом добровольцев 20-40 лет.

В ходе работы выяснилось, что около 3,5% респондентов занятию сексом предпочитают мастурбацию. Кроме того, многие участники исследования отмечали, чем больше они смотрят порнофильмы, тем чаще испытывают проблемы с потенцией.