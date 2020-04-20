 

Лера Кудрявцева поделилась в Instagram яркими детскими воспоминаниями

20.04.2020, 9:09, Разное

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева разместила на своей странице в Instagram серию фотоснимков, на которых изображена в годы своего детства и юности. Подписчики знаменитости не могли сдержать своих восхищенных эмоций.
Находясь на карантине, телезвезда решила перебрать свои старые архивные фото и некоторые из них опубликовала в виде небольшого коллажа в своем микроблоге Instagram. В частности, 48-летней ведущей были выложены четыре фотографии, снятые, вероятно, в промежутке около десяти лет своего детства и юности. Оригинальную публикацию Кудрявцева сопроводила ностальгическим откровением, где пояснила о самых ярких воспоминаниях о тех своих годах. В частности, она вспомнила своих родителей, домашнего питомца, с которым она играла ребенком, сладость любимых “вкусностей” и многое-многое другое. Завершая аннотацию, звезда экрана поинтересовалась у подписчиков, какие мысли посещают их при просмотре памятных детских снимков.

Стоит отметить, что комментарии фолловеров по своей тематике разделились примерно поровну. В частности, часть подписчиков с удовольствием поделились с Кудрявцевой яркими моментами из своего детства, тоже предавшись ностальгическим воспоминаниям. Другие же посетители микроблога выразили неподдельный восторг от красоты, которая была присуща их любимице в годы юности. К слову, многие из них упомянули, что нынешняя естественная привлекательность ведущей делает излишними любые видоизменения во внешности на современном этапе её жизни. “Какая же ты хорошенькая!” – восхищенно резюмировала общее мнение поклонников одна из них. Примечательно, что меньше, чем за полсуток, публикация набрала более 150 тысяч “лайков”.



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