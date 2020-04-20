Билык: Коляденко резал картины, хватал меня за волосы. Никитин предложил выйти замуж, подарил кольцо. Когда я отказалась – забрал его

20.04.2020, 9:01, Новости дня

50 – это моя гордость, мой номинальный возраст. Как говорят друзья и поклонники, я абсолютно не выгляжу на 50. И я решила, что могу этим хвастаться



– Ира, привет.

– Привет (машет рукой).

– Во-первых, хочу тебя поздравить с днем рождения, потому что у нас с тобой сегодня не обычное интервью, а праздничное. Именно сегодня – твой день рождения.

– Я вообще очень счастлива. Спасибо огромное. Я готовилась к туру, к концертам, а получается, что в свой день рождения вместо того, чтобы стоять на сцене Дворца “Украина” и праздновать с огромной толпой своих друзей, нахожусь дома на карантине, как и все сейчас на планете. Поэтому мне ваш звонок и ваши поздравления очень-очень важны. Вы, мои друзья, – сегодня мои гости.

– Хочу пожелать, чтобы твой творческий канал связи с космосом никогда не перекрывался, чтобы ты продолжала писать и исполнять такие же прекрасные хиты.

– Спасибо, спасибо огромное.

– Сегодня самое актуальное – это здоровье, поэтому здоровья тебе и твоим близким.

– Спасибо.

– Скажи: мы можем говорить, что сегодня юбилейная дата? Ты же не стесняешься возраста?

– Когда мы делали афишу, все спрашивали: “Как называется концерт?” У многих артистов были разные интерпретации: “Лучшее”, “Самое лучшее”, “Самое прекрасное и королевское”. Это для меня уже пройденный этап, поэтому я говорю: “Слушайте, напишите просто “50”. Потому что 50 – это моя гордость, мой номинальный возраст. Как говорят друзья и поклонники, я абсолютно не выгляжу на 50. И я решила, что могу этим хвастаться. Это прикольно – все приходят смотреть на Билык в 50, а видят Билык на 37, например. (Смеется).

– В 35.

– Я считаю, что это суперповод сказать всем украинкам: “Хватит скрывать свой возраст!” Меня тысячу раз обсуждали с моими гражданскими мужьями, кто из них на сколько моложе. Но могу сказать: это была всегда суперреклама. Мне кажется, это вообще не должно женщину заботить. Сколько есть мужу, столько и есть. Хоть 70, хоть 20. Главное – чтобы он был хороший и просто был.

– Главное – чтобы все были довольны.

– Конечно! Муж доволен, я довольна. Какое дело всем остальным до моей личной жизни? Сегодня так, завтра может быть по-другому. В жизни я придерживаюсь девиза: что ни делается, все – к лучшему.

– В 50 ты пишешь новые песни?

– Я написала очень много песен. Многие из них уже на полочке лежат, ждут своего часа, потому что все сразу невозможно было записать. Два года назад в программе “Без грима” я исполнила те песни, которые мечтала записать 15 лет. А так, конечно, я по мере надобности достаю с полочки и записываю новую музыку.

У меня еще очень много песен, которые я не записала. Могу сказать современным языком, жаргонным: я не парюсь. Когда мне хочется, я пишу стихи. Сейчас я больше пишу стихи, чем стихи на музыку. Я много об этом не думаю, потому что всегда делаю то, что хочу. Сегодня хочу писать – пишу. Хочу записать – запишу. А не хочу работать – говорю: “Я не хочу работать, отпустите меня”. Но не получается, конечно, потому что ждут зрители.

– Себе на день рождения ты написала какой-то музыкальный или поэтический подарок?

– Мы готовим новую песню. Это песня Руслана Квинты (украинский продюсер, композитор, музыкант. – “ГОРДОН”). Он позвонил и сказал, что у него есть для меня “очень красивая песня”. Я и Петя Мага (украинский поэт, режиссер, телеведущий. – “ГОРДОН”) крутили, колдовали – получилась хорошая песня, думаю, мы ее до конца карантина запишем.

– Это будет подарок самой себе?

– Если честно, я люблю другие подарки. Материальные. Надел, ходишь и вспоминаешь того, кто тебе подарил. Вчера мне поклонница Саша передала коробочку, в ней было колечко. Это суперподарок. Я считаю, что это память. А песни? Песни я больше делаю для зрителей, которые приходят ко мне на концерты. Их я люблю радовать песнями.

– Ты планировала большой сольник во Дворце “Украина” к 50-летию. Его полностью придумал твой муж Аслан Ахмадов. Концерт переносится или ты его отменила?

– Это очень хороший вопрос. Хочу всем сказать: концерты, которые были запланированы на это время, не отменяются. Они переносятся. Например, киевские концерты, которые должны были состояться в мой день рождения – 6-го и 7 апреля – перенеслись на 29-е и 30 сентября. Я успела проехать только шесть городов, расположенных в Восточной Украине. Осталось еще 30 концертов, но они будут, конечно же, после карантина. График концертов будет опубликован у меня на сайте. Уверена, что поклонники с пониманием относятся к тому, что произошло, понимают, как я готовилась, как репетировали музыканты, шились новые костюмы, делались новые постановки. Я так хотела доставить удовольствие себе и зрителям, что прошу: ни в коем случае не сдавайте билеты. Знайте: я приеду и с еще большей энергией буду петь для вас то, что вы очень любите. Реально нереальная программа. Из того, что я видела в залах, – в конце просто хотелось рыдать от счастья. Очень много цветов, аплодисментов. Людям понравилось.

– Во время карантина теряют абсолютно все, многие разоряются. И мы не понимаем, как долго это продлится. Как сильно ударил карантин по шоу-бизнесу? Лично ты на чем экономишь и насколько в финансовом плане тебя это зацепило?

– В отличие от других, я реалист. Если у других истерика и страх, то у меня ничего этого нет. Я знаю, что я – Ирина Билык. Я полна хорошей энергии и благодаря таким людям, как мы: тем, кто верит в лучшее, – эта ситуация должна побыстрее закончиться.

Я чуть-чуть закупила продуктов. У меня маленький ребенок – он любит вермишельку, кашки. Конечно, это все мы купили. Водичку мне подвозят, овощи. Но переживать о том, что это может продлиться очень долго, не хочу. Я хочу, чтобы это быстрее закончилось.

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

– Сейчас ты сидишь на карантине. С кем ты находишься дома?

– Я сижу с мамой, со своим маленьким сыном. Иногда заходят соседи.

– Твоему младшему сыну пять лет.

– Четыре.

– Четыре, маленький мальчик, очень красивый, похож, кстати, на папу. Как карантин отразился на ваших отношениях с сыном, потому что, я так понимаю, няню ты тоже отпустила?

– Я отпустила и ее, и вторую няню. И женщину, которая помогала мне готовить: Ирочку. Теперь я готовлю себе и малышу сама. Мама вообще у нас здесь, как на курорте. Я сказала: “Мамо, у вас тут “все включено”, так що сидіть і нікуди не рипайтесь”. Я решила, что ей здесь даже лучше, чем в Турции.

Я научилась делать сама маникюр – не делала это очень много лет. У меня получилось снять лак, теперь я в природных тонах.

Единственное – я сказала своему директору: “Знаешь, какой самый лучший подарок мне на день рождения? Я хочу покрасить корни волос”. Это для каждой женщины, особенно для публичного человека, конечно, ужас, потому что моя парикмахер не может ко мне заехать, а я не выезжаю. Я вот думаю: а если мне придется сидеть полгода, какие у меня будут корни? Тогда я придумала, что сделаю мелирование. В общем, во всех сложных жизненных ситуациях я ищу что-то хорошее.

– Какие у тебя отношения с сыном?

– С маленьким и большим у меня все очень хорошо. Сегодня у нас был инцидент. Мы не успеваем понять, как у него все так быстро получается. Наверное, Табриз – представитель нового поколения, которое будут править миром. Он сегодня взял отвертку. И чтобы всем было понятно, он любит раскручивать машинки, разные приборы. Мы даже разрешили раскрутить кровать. Все, что можно было раскрутить, он раскрутил. Но сегодня Табриз прибежал и в ужасе говорит: “Мама, смотри, я открутил батарею!” Я говорю: “Что-что-что?!” Подбегаю и вижу, что из батареи льется на пол вода. Мы с мамой полотенцами это убирали.

Если бы, например, меня не было дома, мама где-то вышла, а в это время малыш что-то раскрутил, думаю, был бы потоп и мне пришлось бы вспоминать этот карантин еще очень-очень долго или вообще перестраивать свой дом. Конечно, он очень шустрый. Но мне нравится, что он такой классный чувак.

Младший сын Ирины Билык Табриз родился 9 декабря 2015 года. Фото: Ирина Билык / Facebook

– Он в садик ходит?

– Да, он ходит в садик. Сейчас все остановилось. Ты спросила, экономлю ли я. Я даже предлагаю помощь своим поклонницам. Сейчас у моей поклонницы умерла подруга, она расстроена. Я ей пишу: “Что ты кушаешь? Может, тебе прислать деньги на карточку?” В общем, забочусь об окружающих. Спрашиваю, как у кого дела.

– Мы с тобой говорили о твоем младшем сыне Табризе. Он появился с помощью суррогатной мамы.

– Да.

– Я знаю несколько пар, у которых есть проблемы со здоровьем – они не могут сами родить детей, и врачи советуют им обратиться за помощью к суррогатной матери, но они очень боятся. Вы с Асланом не побоялись. А насколько это сложно: когда ребенок появляется с помощью суррогатной матери?

– У меня тоже были трудности. Из-за операции мне запретили самостоятельно рожать. Я сначала отказалась от суррогатного материнства, но настолько сильно хотела ребенка, что потом согласилась. Ничего такого в этом нет. У многих моих друзей так появились детки. И я даже советую тем, кто мечтает о детях, обращаться в клиники, чтобы им помогли. У каждого свои нюансы и вопросы, но профессионалы могут помочь людям.

Совсем недавно на концерте во время юбилейного тура ко мне подбежала молодая женщина. Она протянула мне цветы и что-то начала кричать. Я снимаю наушники и слышу: “Ирочка, спасибо вам большое. Вы с мужем – пример для меня, благодаря вам у меня появилась двойня”.

Она расплакалась и убежала, концерт продолжался, но я была немного ошарашена. Мне несколько раз говорили, что я спасала жизнь, что моя музыка не позволяла многим людям впасть в депрессию, но вдруг оказалось, что благодаря нашему с Асланом примеру у людей появилась – представляете? – двойня. То есть девочка увидела, что это все возможно. Единственное – деньги. Нужно от многого отказаться. Те деньги, которые когда-то собрала, я потратила на то, чтобы выполнить все процедуры, купить все лекарства, делать уколы, которые мне говорили. И вот у меня появился сын. Это просто нереальный космос. Советую одиноким людям: ищите друг друга, соединяйтесь и будьте счастливыми.

– По стоимости это примерно $20–30 тыс. в Украине?

– Нет! Попытки разные бывают. Я знаю людей, у которых есть по 11–15 попыток – это кому кошелек позволяет. Если получится с первой попытки – наверное, да, тысяч 30. А если их несколько, как было у меня, то это намного больше. Намного больше! Скажу откровенно: мне настолько хотелось иметь ребенка, что я даже готова была продать квартиру.

– Ты имеешь в виду, что у суррогатной матери не получалось забеременеть? О каких попытках идет речь?

– Разные были моменты. Получается, что клеточка, которую подсаживают, есть, движется, но потом почему-то погибает, и никто не знает причину. Я думаю, что это космос, который не принимает эту клеточку, и нужно еще несколько раз повторить эту процедуру, чтобы родился именно тот человек, которого ждут космос и Бог.

– Как ты выбирала суррогатную мать?

– Мне не очень хотелось бы продолжать этот разговор. Я рассказала то, что может пригодиться людям. Просто обращайтесь к профессионалам. Есть много клиник, в которых работают юристы. Они предлагают услуги женщин, которые добровольно и осознанно хотят помогать людям. И не всегда для них главное – деньги. С ними работают психологи, юристы. Женщины настроены очень хорошо. Они осознают, что оказывают большую помощь тем, кто хочет иметь детей.

– В фильмах часто показывают, что суррогатная мать привязывается к ребенку, которого вынашивает, и потом не хочет его отдавать. Как у тебя все прошло?

– Мне кажется, наоборот, женщины хотят побыстрее оставить эту ситуацию, окунуться в свою реальную жизнь и заниматься своими делами. Я никогда не слышала историй, что кто-то хочет оставить детей себе. Сразу подписывается документ, что эти люди отказываются от этих деток. Но это же не их дети. И клетки, и кровь вообще других людей, поэтому с юридической стороны все законно и безопасно для родителей, которые ждут ребенка.

– Но эта женщина у тебя не жила, когда была беременной?

– Нет-нет. Нет.

Папа Аслану сказал, что я очень хорошая девочка и ему стоит обратить на меня внимание. Когда Аслан мне это рассказывал, мы хихикали. В итоге начали встречаться чаще-чаще-чаще, поженились и решили, что у нас должен быть ребенок

– Поняла. Как вы познакомились с твоим мужем Асланом Ахмадовым?

– Я много раз рассказывала об этом и мне приятно вспоминать еще и еще. Могу повторить свой рассказ. Познакомила нас Людмила Марковна Гурченко после своей смерти. Многие могут сказать, что это мистика, фантазия. Я скажу, что это действительно мистика, но не фантастика.

Я смотрела передачу на канале СТБ “Моя правда” – это было на 40-й день после ее смерти. Я была тогда в состоянии “розпачу”, як кажуть українською, – не знала, куда мне дальше двигаться, какой образ мне ближе, и хотела, чтобы какой-то стилист занялся моим образом.

И я смотрю, в программе показывают, что возле Людмилы Марковны был некий Аслан Ахмадов, который сделал ей очень много красивых фотографий. Я смотрю – реально: женщине 75 лет, а она выглядит на 30. Это был настолько профессиональный подход к ее имиджу, ее внутреннему миру, что я подумала: “Аслан Ахмадов? Я его не знаю, но, возможно, я смогу ему позвонить? Может быть, он сейчас ничем не занят и сможет мне хоть как-то помочь?”

Я тут же звоню своей подружке Лерочке Тувиной (гендиректор концертно-продюсерского центра LeraStarPRO. – “ГОРДОН”) в Москву – это было 11 часов вечера. Позвонила и говорю: “Ты не знаешь телефон Аслана Ахмадова?” Она говорит: “Ой, а я только вчера познакомилась с ним на вечеринке, у меня есть номер его телефона”.

В тот же вечер я ему позвонила, хотя было уже очень поздно: половина двенадцатого ночи. Не знаю, что меня вдохновило так поздно позвонить человеку, но я поняла, что именно сейчас он мне очень нужен. Я позвонила и говорю: “Здравствуйте, это певица Ирина Билык из Киева”. Он отвечает: “Да, я знаю ваши песни. А что вы хотели?”

Я сказала, что хотела бы увидеться и что-то сделать. Он удивился и уточнил, что именно. Я сказала, что это могла бы быть фотосессия или клип. Аслан попросил приехать, чтобы он мог со мной пообщаться и понять, что можно для меня сделать.

Уже при личной встрече мы договорились о съемках клипа “Девочка”. Мне тогда казалось очень странным, что Аслан очень сильно качался, приходил в какую-то суперформу, на его взгляд. Он мне сказал, что хочет сняться в моем клипе в главной роли, а я подумала: “Господи, сколько же мне придется денег заплатить такому эпохальному режиссеру, который снимает и еще сам снимается?”

В общем, действительно, это был самый дорогой клип в моей жизни. Я не буду оглашать эти цифры. Мне даже друзья говорили: “Что ты делаешь? Ты можешь на эти деньги три клипа снять! Но меня снимал очень именитый оператор [Максим] Осадчий, потому что я не могла себе позволить снять с Асланом по-другому.

После съемок мы с ним очень сдружились. Я стала приезжать к Аслану в гости. Потом познакомилась с его папой на день рождения. Папа сказал Аслану, что я очень хорошая девочка и ему стоит обратить на меня внимание. Когда Аслан мне это все рассказывал, мы хихикали. В итоге начали встречаться чаще-чаще-чаще, поженились и решили, что у нас должен быть ребенок.

Мечтаю, чтобы Аслан снял меня совсем раздетой где-то в красивом месте

– Ира, в итоге это был брак по расчету: чтобы не рассчитываться за клип, пришлось выйти за Аслана замуж.

– Кстати, он на меня обижается. Говорит: “Почему, когда мы только познакомились, я тебя очень много снимал, а когда стали мужем и женой, ты даже не просишь сделать фотосессию?”

И только сейчас во время подготовки к юбилейному концерту мы решили, что нам надо снова соединиться в работе, он все снимал для меня сам, придумывал, бегал с камерой. Мы даже разбили пацанам один объектив – пришлось покупать новый.

– На счастье.

– На счастье, да. Получается, сейчас я к нему больше отношусь как к любимому человеку, а не как к режиссеру. Я не хочу его тормошить своими заботами, работой. Берегу его, а он работает с другими артистами, снимает им классные фотосессии.

Я просто знаю, что он всегда со мной, и не думаю, что он откажет, если я захочу что-то снять. Он меня уже снимал в эротической фотосессии. Но я хочу еще более эротическую. Он снимал меня просто в чулках, а я все-таки мечтаю, чтобы Аслан снял меня совсем раздетой где-то в красивом месте.

– Ира, сейчас карантин – больше, чем по двое, собираться нельзя. Как раз удобное время?

– Но мы же в разных странах живем. Он остался за границей, а я – в Украине. И вот мы теперь ждем, когда “полетят самолеты и поедут поезда”, как в песне.

– И будет фотосессия в одних туфлях.

– Я не знаю. Я ничего не планирую в своей жизни, чтобы сказать, что это будет. У меня все решается в один день – сегодня хочу, а завтра будет. Во время карантина я отдыхаю, сейчас я вообще дома, кайфую.

Аслан Ахмадов – первый официальный муж певицы. Фото: Ирина Билык / Facebook

– У вас так называемый гостевой брак: ты в Киеве, а он Москве. Скажи: гостевой брак крепкий, или, наоборот, более хрупкий?

– Это самый крепкий брак. По-моему, просто невозможно поругаться. Мы каждый раз настолько рады видеть друг друга, всегда улыбаемся. Раньше подарков было больше, сейчас просто все очень сильно заняты. А раньше он мне привозил украшения, я ему что-то покупала.

В последний раз я подарила ему кроссовки. Смотрю: он все в одних и тех же ко мне приезжает. Говорю: “Так, надо кроссовки новые купить”.

Это суперотношения, потому что скучаешь, когда он приезжает – ты его любишь, потом вы снова расстаетесь. Думаю, все мои поклонники привыкли, что у меня не так, как у других людей. Я не хочу жить, как все люди, я хочу жить так, как я хочу.

– Скажи: он тебя не ревнует к твоим бывшим мужчинам? Тем более, он далеко, а ты здесь и они все рядом?

– Да конечно! Я вон с [Димой] Коляденко и в Египет съездила, и в передачах снимались. Но мы с Димкой очень дружим, он очень хороший человек. Мне с ним уютно и весело. Но Аслан говорит: “Что-то ты часто с ним появляешься. Что это такое?”

Конечно, когда поклонники фотографируются и обнимают, я говорю: “Ой, нет, у меня очень ревнивый муж-азербайджанец”. Это так и есть.

– Ты заговорила о Коляденко, а ведь он в любом интервью подчеркивает, что до сих пор тебя любит.

– Но это не реклама. Я сама немножко уже переживаю, потому что Дима очень давно живет один. После меня у него ни с кем не было серьезных отношений. Знаю, что к нему в гости заходили женщины, они распивали шампанское, им было весело. Но так, чтобы кто-то задержался у него надолго, – я такого не знаю, он бы давно уже со мной поделился. И я переживаю, потому что хочу, чтобы он был счастлив.

– Так, может, его надо познакомить с какой-то хорошей девушкой?

– Ему нравлюсь я! Другой же такой нет на земле? Поэтому я ему единственному в мире разрешила говорить мне на концертах “Билычка” – он произносит это раз 10 за концерт. Все люди очень счастливы, аплодируют.

Совсем недавно во время корпоратива я говорю: “Вы не переживайте, что он меня так называет. Он мне за каждую “Быличку” отдает 10 процентов”. И все – ха-ха-ха. Мы с ним круто работаем в паре. Это могло быть что-то похожее на Сашу Цекало и Лолиту Милявскую в молодости. Нас иногда приглашают ведущими концертов, есть сценарий. Мы сначала – ля-ля-ля, а потом как начинаем мочить просто от себя такие шутки, что весь зал стоит на ушах. Он еще любит меня позажимать на сцене. В общем, мне попадало и не раз из-за него.

Билык: Я немножко переживаю, потому что Дима очень давно живет один. После меня у него ни с кем не было серьезных отношений.Фото: Ирина Билык / Facebook

– Твоим продюсером и по совместительству мужем был Юрий Никитин. Но ты с ним рассталась. Почему?

– Я привыкла уходить. Есть фильм “Сбежавшая невеста”. Я ухожу всегда первая, терплю очень долго – это знают все. Просто у Юры на то время появилось очень много групп – Aviator, “НеАнгелы”, “Армия”, Верка Сердючка, Даша Астафьева и “Арктика”.

Получилось, что он уделял внимание вновь появившимся группам, а мы с Андреем Данилко были уже стойкие, именитые звезды, и нас не нужно было продвигать, заботиться о promo. Мы были, есть и будем, скажем честно. Меня сперва удивляло отсутствие внимания, потом обижало – нет фотосессий, не готовятся интересные перфомансы. Я ведь помню, как мы раньше это делали: мне уделялось внимание.

Я походила, посмотрела и решила, что, наверное, справлюсь и сама. И я просто ушла, нашла единомышленников в разных направлениях. Аранжировщики меня уважают и любят, все с удовольствием всегда делали для меня песни. А песен у меня много, поэтому я абсолютно безбоязненно уходила, зная, что рано или поздно найду своего продюсера, пиар-менеджеров, директоров. Я и в работе, и в жизни не боюсь уходить. Это мой большой плюс. Боюсь оставаться, но не боюсь уходить.

– А как вы права на песню поделили с Никитиным?

– У нас права 30% на 70%.

– 70% – у тебя?

– У меня. Но я не хочу затрагивать эту тему, потому что мы так работали с самого первого дня нашего сотрудничества. Я считаю, это справедливо: мы вместе вкладывали, зарабатывали, тратили. Юра – очень умный человек, я доверяла и доверяю ему сейчас во многих вопросах. Пусть кто-то тоже зарабатывает, пусть мои песни приносят доходы разным людям. Я не считаю копеечки, потому что мне для жизни нужно очень немного. Главное – любовь. Гречку я еще люблю. Сейчас питаюсь: гречка, помидоры-огурцы, лук-чеснок. Рыбу покупаю редко, потому что не люблю.

– Ты нашла себе продюсера?

– Сейчас мой продюсер – Орхан Аргабейли. Это мой бывший музыкант, очень известный не только в Украине перкуссионист. Его и сейчас приглашают на концерты многие звезды. В последний раз он работал на перкуссии с Гариком Кричевским – это очень сложно, очень красиво. Он сейчас занимается всем, что я делаю. Орхан – тоже азербайджанец. Кстати, и Дима Коляденко имеет азербайджанские корни. Вокруг меня столько азербайджанцев – я настолько счастливая женщина, и с удовольствием сама играю в азербайджанскую жену.

– А песни еще не поешь?

– Я очень много слушаю восточной музыки – турецкой, азербайджанской. Я даже знаю, как будет по-турецки “Как твои дела?”, – nasılsın. То есть я кое-что могу сказать и кое-что понимаю.

– Ира, кто главный мужчина в твоей жизни?

– Тот, кто меня любит.

– Классно ответила. У тебя было много мужей, но официальный брак почему-то ты оформила только с Асланом. Почему только с ним?

– Наверное, я устала играть в эти игры, когда живем вместе, покупаем что-то, а когда он уходит, то забирает это с собой. И я подумала: “Что-то мне это не нравится, пусть уже будет официальный муж”. Хочу, чтобы все было понятно: мы вместе раз и навсегда, у нас все общее. Мне кажется, приходящие мужчины могут легче тебя обидеть, а я не хочу, чтобы меня обижали.

– В интервью Дмитрию Гордону ты говорила, что каждому своему мужчине подарила по машине.

– Это было как будто в прошлой жизни. На самом деле да, появлялся прекрасный молодой человек (таких серьезных увлечений в моей жизни было несколько) – и я думала: “Вот я уезжаю на гастроли на машине, а он остается в Киеве. Как же он будет ездить на метро?” И тогда я предлагала: “Давай купим тебе недорогую машину?”

Ну, естественно, “купим” – это за мой счет. Только купили машину – через месяц поругались, машина остается ему, потому что я на себя никогда не переписывала эти машины. Я не умею водить машину. Я просто ее дарила. Пусть на память остается хотя бы что-то, что дает возможность человеку вспоминать, как круто он жил.

– Роскошная женщина во всех смыслах. А квартиры ты не дарила?

– Нет, это уже очень большие деньги. У меня всегда была своя квартира. Всегда мужчины приходили ко мне, жили у меня. Сейчас я уже об этом не думаю. Если честно, я многое уже забыла из прошлой жизни. Помню, что все мужья были хорошие. Да, были какие-то скандалы. С Димой Коляденко – даже драки.

– А кто кого бил?

– В основном он – меня.

– Ты серьезно?

– Но это все было из-за большой любви. 6 апреля выходит документальная драма “Ирина Билык. Без Грима”, которую сняли мои друзья – замечательный канал М1. В этом фильме актеры играют меня, Юру Никитина, Диму Коляденко, многих других людей из моей жизни. Посмотрев этот фильм, вы узнаете то, чего никогда обо мне не знали. Это все снято с моих слов.

Дима резал картины, хватал меня за волосы. Юра Никитин предложил выйти замуж, подарил кольцо. Когда я отказалась, он забрал его. Если бы в моей жизни не случились эти драмы, я бы никогда не смогла написать столько песен

– Какая самая яркая история описана в этом фильме?

– Я просила, чтобы сняли все, как было: Дима резал картины, хватал меня за волосы. Юра Никитин предложил выйти замуж, подарил кольцо. Когда я отказалась, он забрал это кольцо. Трейлер так смонтирован, что у меня самой слезы наворачивалась на глаза. Если бы в моей жизни не случились эти драмы, я бы никогда не смогла написать столько песен.

Ты затронула тему домашнего насилия. Скажи: а ты вызывала полицию, когда Дима тебя бил?

– Конечно, полиция приезжала очень часто. Все уже знали, что по этому адресу Ирина Билык живет с Димой Коляденко, который дебоширит, хулиганит, но который ее очень любит. И даже полиция не могла его утихомирить. Я сейчас ему говорю: “Дима. чего ты дрался? Зачем ты ревновал? Зачем ты сделал так. что мы сейчас не вместе?” Он говорит: “Вот, Билычка, не знаю. Так я тебя люблю, что ревную”. Все, это один ответ, и ничего другого он сказать не может.

– А серьезные травмы у тебя были?

– Я снимала побои на голове. И эти женщины из милиции хотели Диму убить, когда увидели мои синяки, ссадины. Но я ему все простила, мы продолжаем общаться, потому что он очень талантливый человек, очень душевный. Наверняка эти странные вещи с человеком делала большая любовь. Он и правда очень ревнивый.

– Недавно по всему миру прошел флешмоб #янебоюсьсказать, во время которого женщины массово признавались, что являются жертвами домашнего насилия. В это время много звезд призывали не терпеть это, не молчать. Ты в этом участвовала?

– Наверное, я была на концертах, потому что почти ничего об этом не слышала. Видела только рекламные афиши, на которых певицы рекламировали это течение. Но я была настолько в работе, что не было времени зайти в интернет. Я телевизор вообще смотрю только сейчас на карантине.

– Все, кто тебя знает, наслышаны о твоей щедрости. А какие самые дорогие подарки дарили тебе?

– Мой друг Валерочка Родин (топ-менеджер компаний энергетического комплекса России. – “ГОРДОН”) недавно подарил мне машину. Зная, что я всем дарю, он сказал: “Ира, мне надоело все это слушать, у тебя скоро юбилей – 50 лет, я подарю тебе Tesla. Это машина, которая достойна девушки. Она экономит деньги, не нужно стоять на заправках, где все вокруг воняет бензином”.

Это не самая дорогая Tesla, но мне этого хватает, я ему очень благодарна. Мне много хорошего и приятного дарили. Но меня больше интересует: что еще подарят? Для меня подарок существует в течение первого часа. Я вокруг него хожу, обнюхиваю, коробочку перекладываю, могу три дня ее не открывать. Потом, когда открыла и уже знаю, что там, – все, мне уже нужен другой подарок. Вот такая я женщина.

Tesla – подарок певице на юбилей. Фото: Ирина Билык / Facebook

– А что тебе подарил Аслан на день рождения?

– Мы не виделись, поэтому подарки будут, когда встретимся. Вечером мы с ним созвонимся – у меня будет трансляция для семьи, для друзей, для общения. Думаю, там будет сюрприз. Я никогда не заказываю никаких подарков. Я говорила, что хочу куклу. Не знаю, подарит ли он мне куклу? Говорила, что хочу кольцо. И тоже не знаю, подарит ли он мне кольцо? В принципе, предел моих мечтаний заканчивается на красивом кольце. (Смеется).

– А кукла – это какая? Барби?

– Нет. Есть такие куклы с большими глазами. Они продаются в обычных магазинах, но это уже копии. Оригиналы стоят очень дорого. Есть куклы стоимостью до $10 тыс.

– Ничего себе. Как называются?

– А я забыла. Очень сложное название.

Фото: Личный архив Ирины Билык

– Хорошо. Твоему старшему сыну Глебу 21 год. Взрослый парень. Как ты с ним выстроила отношения? Вы друзья или все сложно?

– У меня со старшим сыном дружеские отношения. Мы никогда не ругались. Только когда он сделал себе татуировки, поругались. Но потом я поняла, что у его девушки очень много тату, поэтому он сделал и себе. Теперь они вдвоем с татуировками. Я не сержусь, считаю, что это его тело. Он учится в университете, уже взрослый, пускай занимается всем, чем ему интересно. Думаю, что татуировки он делал в честь своей девушки.

– Он не мажор?

– Нет, он вообще не просит у меня деньги. Когда я сказала, что у него разбит телефон, сын ответил, что новый ему не нужен, поэтому так и ходит со стареньким. Глеб одевается не в магазинах. Они с Алисочкой заказывают одежду по интернету. Как же это называется? Там продают старые футболки.

– Винтажное все?

– Да, винтажное. У него есть даже одна футболка, которую прислали из Америки – на ней фото и автограф звезды Playboy. Ей, наверное, сейчас уже 80 или 70 лет. Я даже хочу себе забрать эту футболку.

Билык: Когда сказала, что у него разбит телефон, сын ответил, что новый ему не нужен. Так и ходит со стареньким. Фото: Ирина Билык / Facebook

– В основном ты пишешь свои песня сама?

– Половину. Вот я могу показать новый альбом (показывает). Он поедет со мной на гастроли. Его еще никто не видел, он только вчера вышел. Альбом называется “50”. Внутри три диска, на которых 50 моих песен, хитов. И половину из этого списка написала я, слова и музыку – “Нова”, “Франсуа”, “Мне не жаль”, “Помнить”, “Счастье”, “Наркотики”, “Так просто”, “Леня-Леонид”, “Ти мій”, “А я пливу у човні”. Конечно, есть новые песни, которые записала – “Красная помада”, “Для меня”.

– Золотая коллекция.

– Да. Для меня пишут хорошие авторы – Руслан Квинта, Алена Мельник, Виталик Волкомор, Лариса Архипенко, Виталик Куровский.

– Кто из артистов, исполняющих твои песни, спел лучше всего, круче всех? Когда ты услышала и сказала: “Блин, ну почему я так не смогла?”

– Могу сказать, кто не понравился, как спел. Когда погиб Кузьма, на следующий день вышла песня в исполнении Славика Вакарчука “Мовчати” – это наша с Кузьмой песня. Я была в ужасе от того, насколько нечисто, абсолютно впопыхах он ее спел. Ведь если ты делаешь такие глобальные вещи, нужно сделать это серьезно и красиво.

Мне нравится, как поет ту же “Мовчати” группа Kazka. Красиво поют “Країну” группа “НеАнгелы”. Сейчас Виталик Козловский записал (напевает): “Мне бы только знать, что с тобой и где сейчас ты”. Очень нравится, как он поет мои песни. И, кстати, он не прикидывается. Когда он приходит в караоке, то включает мои песни.

Великолепно записал на мой сегодняшний юбилей Дима Коляденко песню “Фарби”, если помните (напевает): “Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай-лай”. Конечно, “А я пливу” в исполнении Alekseev. Он даже спел еще (напевает): “Доторкнись, пригорни, в тім немає вини” – это песня “ОМА”.

Конечно, Филипп [Киркоров] поет великолепно “Снег”. Многие спорят, но я думаю, что он поет по-мужски, а я по-женски. Слава богу, что мои песни нравятся и дарят по всему миру радость.

– Как зритель, ты на чьи концерты любишь ходить? Когда ты приходишь, учишься и получаешь от этого удовольствие?

– Мне понравился концерт Саши Пономарева. Хотя я не часто хожу. Мне нравится, когда нет никаких взрывов, полетов и особых декораций. Мне важно, чтобы была личность артиста, которого хочется слушать. Саша стоял на сцене, был оркестр, сзади был хор. Все! Он просто стоял. Но настолько это было от души!

Я была на концерте Влада Дарвина, это очень красивая музыка. Мне нравится, как поет Aloysha. Она принимала участие в этом концерте. Вот у Aloysha можно поучиться абсолютно соловьиному пению, а у Дарвина – быть добрым, красивым и талантливым человеком.

Я могу много говорить о политике и про политиков, многое могу рассказать, но я хочу жить спокойно



– Перед интервью я у тебя спросила, как тебя поздравить и что тебе подарить, а ты мне ответила: “Давай ты не будешь задавать мне никаких вопросов о политике”. У меня о политике говорят абсолютно все – не только политики, но и те, кто не имеет к ней абсолютно никакого отношения. У меня для тебя (показывает на камеру список) подготовлен целый блок вопросов о политике. Но, учитывая, что сегодня твой юбилей, мы сегодня не говорим о политике – мы это пропускаем.

– Сделай, пожалуйста, такое исключение для меня. Я могу много говорить о политике и про политиков, многое могу рассказать, но я хочу жить спокойно. Я хочу вообще эту тему обойти стороной. Мне понравился разговор о любви, о моей семье, о жизни. Мне кажется, что в этом я настоящая. Мне не хочется переходить на темы, в которых я не разбираюсь, и выглядеть как человек, который не разбирается. Лучше говорить просто обо мне.

– Мы сегодня так и делаем. Тем более, ты этого достойна. Единственное, что хочу спросить: ты знала Владимира Зеленского задолго до того, как он пошел в политику и стал президентом. Ты знаешь его как человека, как артиста. Прошел год с того момента, как его избрали президентом Украины. Что ты скажешь ему при встрече?

– Так быстро пролетел этот год? Я даже не заметила, что прошел год. Могу сказать то, что говорила сегодня с утра моя мама. А мама у меня рупор правды – такая українська жіночка, яка що думає, те й каже.

Она сказала: “От, Ірочко, я коли бачу Володю, мені весь час його шкода. Ну чого це він пішов? Це ж так важко – бути президентом!”

Я скажу, что у меня примерно те же мысли. Почему? Потому что Володя очень добрый человек. Очень душевный. То, что талантливый – это вообще не обсуждается. У него есть семья, дети, и получается, что для них очень мало остается времени. Я уверена, все в его семье работают на этот имидж – жена президента, дети президента.

А держать какой-то имидж – это очень-очень тяжело, знаю по себе. Моему старшему сыну тяжело быть сыном Ирины Билык. Малой еще не понимает, что от него хотят. Но через пару лет тоже захотят интервью, уже хотят обложки. Мы его конфетами так подманивали для съемок последней обложки Viva!. И он снимался только потому, что мы ему обещали конфеты.

А когда человек взрослый, нужно все контролировать – каждое слово, во что ты одет, с кем общался. Контролировать, что говоришь по телефону, пишешь в смс. Все это контролируется еще кем-то извне. Поэтому даже президентам хотелось бы пожелать приятной человеческой жизни. И Владимиру Александровичу желаю того же, особенно в свой день рождения. Кстати, концерт сегодня не состоялся, его перенесли из-за карантина, но за месяц до выступления мне позвонили от президента и сказали, что Владимир Александрович Зеленский планирует прийти со своей семьей на мой концерт. Вот насколько душевный президент – можете представить?

– Ну придет, но после карантина.

– Думаю, что в сентябре, когда надо будет набраться хорошей энергетики и хороших мыслей, я буду с радостью ждать президента на своем концерте. Тем более, что он обещал.

– Ты смотрела последнее, резонансное интервью Леши Панина, которое он дал Дмитрию Гордону?

– Я не смотрела Панина. Я вообще боюсь смотреть Панина после всех видео, что были в этом мире о Леше. Я слышала, что он передавал мне привет в интервью. Но я понимаю, потому что мы раньше общались, дружили, когда здесь в Украине снимались передачи. А интервью даже не видела.

– Ну я хочу сказать, что зря. Обязательно посмотри, когда у тебя будет время, потому что он там не просто тебя вспоминал, а даже расплакался, когда говорил о тебе. Он рассказал, что любит и скучает по тебе. Я так понимаю, что вас связывали очень теплые отношения. У вас были романтические отношения или только дружеские?

– Да нет. Он очень часто просил меня помирить его со своей девушкой, он был настолько в нее влюблен, но они все время ругались. Я же пыталась помирить их. Я столько для него сделала, когда он хотел уйти из жизни. Он все время мне звонил и говорил, что сейчас что-то с собой сделает. А я всегда уговаривала, что он не может этого сделать, потому что его жизнь в руках Бога. Я понимаю, почему он плакал – наверное потому, что я много раз его спасала.

– Он в этом интервью-исповеди признавался во многих вещах. И так обезоруживающе признался в том, что любит свингерские вечеринки, что они собираются по 130 человек. Панин сказал, что он извращенец, но сделал это так искренне, что невозможно не улыбнуться ему в ответ. Насколько я понимаю, у вас с Димой Коляденко тоже были очень яркие отношения. Наверное, в эротическом и сексуальном плане вы были готовы ко всяким сексуальным экспериментам. Что в эти эксперименты входило?

– Я, честно говоря, уже не помню, как это все было. Пытаюсь вообще не говорить о своих бывших, потому что у них сейчас другая жизнь. У каждого есть, возможно, любимая девушка, жена. Что-то вспоминать и рассказывать? Мы просто были малые, дурные. Веселые эксперименты проводили, скорее, над собой. Что это было, я не помню. Просто любили отдыхать и работать. Работали очень много. У каждого человека, когда ему за 20, есть свои увлечения. Он хочет что-то попробовать. Думаю, человеку надо дать то, что он хочет. Попробуй и реши, нужно тебе это или нет. Но вспоминать конкретно? Я помню только о любви, которая была у нас. Помню, он дарил мне много красивых платьев, туфелек и колечек. В этом был весь Дима. Большая любовь и большие подарки.

– Я очень люблю твои песни. Помню, как ты “вошла” в мой дом – это было сначала на кассетах, потом появились диски, сейчас в интернете слушаю. Когда готовилась к интервью, переслушала многие песни – “Снег”, “Одинокая”, “Ти мій”. Столько песен! Столько хитов! И под каждую песню что-то вспоминаешь. В финале интервью спой то, что подходит под твое настроение?

– Я люблю украинские народные песни. Мою маму зовут Галя. Мой папа, который недавно ушел из жизни, завжди казав: “Галю, кицю”. Моя мама – це така господиня, справжня, красива україночка. Коли ми збираємося сім’єю, співаємо різні пісні. Але цю я люблю найбільше. В мій день народження всі, хто мене бачить на екрані, теж підспівуйте:

(Поет). “Несе Галя воду,

Коромисло гнеться,

За нею Іванко,

Як барвінок, в’ється.

– Галю, ж моя Галю,

Дай води напиться,

Ти така хороша –

Дай хоч подивиться”.

– Класс! Ира, с днем рождения!

– Спасибо, солнышки. Я даже привстану. Как хорошо! День рождения только начинаем праздновать. Сейчас будут звонить мне все друзья по Skype.

Благодарю тебя, Алесечка. Я считаю тебя нереальным, все-таки политическим, очень профессиональным журналистом. Обещаю, что дам тебе самое красивое политическое интервью, когда настанет самое светлое время для всех людей – может быть, после карантина многие одумаются и станут жить лучше и страны будут жить лучше?

– Ирочка, с днем рождения. Будь такой же яркой и такой же талантливой. Пока.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Записала Галина ГРИШИНА