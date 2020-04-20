Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения тушат 1,3 тыс. спасателей

20.04.2020, 9:01, Новости дня

По состоянию на 7.00 20 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели тушат возгорания на территории пяти лесничеств – Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовецкого. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Основные усилия направлены на локализацию четырех ячеек тления пеньков, остатков древесины и торфяника в селах Корогод, Рассоха, Кривая Гора, Рудьки и Буряковка.

“Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелую инженерная техника ГСЧС и дополнительно восемь путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 405 км минерализованных полос”, – отметили в ведомстве.

К тушению привлечены 1322 человек и 292 единиц техники, в том числе три вертолета.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля и продолжался 10 дней. По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы (позже полиция задержала двух человек, вероятно, причастных к поджогу).

14 апреля открытый огонь в Чернобыльской зоне удалось потушить, но тление пеньков продолжилось.

16 апреля из-за сильного ветра ситуация усложнилась, появились три новых очага тления. Но в ГСЧС сообщили, что они не являются масштабными и не имеют угрожающего характера.