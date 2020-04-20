 

В Закарпатье произошло два землетрясения

20.04.2020, 9:01, Новости дня

Утром 19 апреля в Закарпатской области произошло два землетрясения, сообщил Главный центр специального контроля. 

Первое землетрясение, магнитудой 3,1 по шкале Рихтера, произошло в 08.45, второе, магнитудой 1,5, – в 10.25.

“Источники землетрясений находились в районе Ужгорода на глубине 5 км. Возможны ощущения некоторыми людьми”, – сказано в сообщении. 

На карте, опубликованной Главным центром специального контроля, видно, что эпицентр первого землетрясения располагался ближе к селу Великие Лазы, второго – Цыгановцы. 

Скриншот: gcsk.gov.ua

На странице “UA:Закарпаття” в Facebook местные жители пишут, что ощущали подземные толчки.

Закарпатье – один из наиболее сейсмически активных регионов в Украине. По данным Mukachevo.net, небольшие землетрясения происходят в области постоянно, их количество может достигать 20 в год. Самым активным по количеству и повторяемости землетрясений является Тячевский район. 

Предыдущее землетрясение магнитудой 3,0 в Закарпатье произошло в январе. Его эпицентр находился в районе города Виноградов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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