 

Роспотребнадзор: в России сделано более 2 миллионов тестов на COVID-19

20.04.2020, 9:00, Новости дня

В РФ число лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию превысило 2 миллиона, сообщает Роспотребнадзор. Специалисты за сутки провели 103 тысячи тестов.

"В настоящее время под наблюдением медиков остаются 135 тысяч человек", — добавили в ведомстве.

Как сообщалось, накануне в РФ было зарегистрировано почти 43 тысячи инфицированных. За сутки это число выросло более чем на 6 тысяч. Из них 3,5 тысячи — в Москве, еще 700 — в Подмосковье, 129 — Нижегородская область.



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