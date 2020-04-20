Чемпион мира Ландертингер попрощался с биатлоном

20.04.2020, 9:00, Новости дня

Чемпион мира по биатлону, четырехкратный призер Олимпийских игр Доминик Ландертингер принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщил официальный сайт Австрийской федерации лыжного спорта.

"Горжусь тем, чего я сумел достичь. Доволен, что мне на протяжении долгих лет удавалось показывать высокие результаты. Хочу поблагодарить семью и друзей, партнеров по команде, а также Австрийскую федерацию лыжного спорта", – сообщил 32-летний биатлонист.

Ландертингер завоевал золотую медаль чемпионата мира-2009 в масс-старте. Также на его счету два олимпийских серебра (Ванкувер-2010 и Сочи-2014) и две бронзовые награды Олимпийских игр (Сочи-2014 и Пхенчхан-2018).