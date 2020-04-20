 

Чемпион мира Ландертингер попрощался с биатлоном

20.04.2020, 9:00, Новости дня

Чемпион мира по биатлону, четырехкратный призер Олимпийских игр Доминик Ландертингер принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщил официальный сайт Австрийской федерации лыжного спорта.

"Горжусь тем, чего я сумел достичь. Доволен, что мне на протяжении долгих лет удавалось показывать высокие результаты. Хочу поблагодарить семью и друзей, партнеров по команде, а также Австрийскую федерацию лыжного спорта", – сообщил 32-летний биатлонист.

Ландертингер завоевал золотую медаль чемпионата мира-2009 в масс-старте. Также на его счету два олимпийских серебра (Ванкувер-2010 и Сочи-2014) и две бронзовые награды Олимпийских игр (Сочи-2014 и Пхенчхан-2018).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Киселев, критикуя Макрона, привел выдуманную цитату с похвалой де Голля в адрес Сталина

18.02 / Индонезия предложила “Росатому” площадку под строительство АЭС

06.02 / Борьба с коронавирусом: ВОЗ готова выделить серьезные суммы

10.04 / COVID-19. В Италии снижается число новых госпитализаций и пациентов в реанимации, но суточные потери остаются высокими

11.02 / Российский журналист о портрете Путина в лифте московского дома: В основном все жители говорили матом. Это – реальная картина отношения

18.04 / Захарова возмутилась из-за абсурдной информации о РФ на Би-би-си

20.02 / Власти Тернопольской области обвинили директора санатория в том, что он искал коммерческую выгоду от размещения эвакуированных из Китая

14.02 / Павленский опубликовал интимное видео с участием кандидата на пост мэра Парижа от партии Макрона. Тот снялся с выборов

09.02 / Вступили в силу новые правила пересечения админграницы с Крымом

04.03 / Партия Зеленского определилась с кандидатурой нового премьера Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска