В Москве больную пневмонией женщину оставили умирать на лавочке у подъезда

20.04.2020, 8:53, Разное

Сегодня, 20 апреля, стало известно об инциденте, произошедшем накануне в одном из районов Москвы. Привезённую из медучреждения на социальном такси женщину, больную пневмонией, оставили умирать на лавочке у подъезда дома, где она в итоге и скончалась.

В столичном депздраве прокомментировали произошедшее. Оказалось, что женщину 17 апреля госпитализировали в одну из клиник Москвы с жалобами на повышенную температуру тела и общую слабость. В медучреждении пациентке провели томографию лёгких, а также был сделан тест на коронавирус, показавший отрицательный результат. Изменений в органах дыхания также не зафиксировали, поэтому уже через 2 дня женщину выписали и отправили домой. Была ли у пациентки пневмония, в депздраве не уточнили.

Домой женщину доставило социальное такси. Придерживая под руку, её вывели из авто и посадили на лавочку у подъезда дома, но затем состояние больной резко ухудшилось. Присутствовавшие рядом соцработники вызвали бригаду скорой помощи и пытались дозвониться родственникам женщины, но в результате спасти москвичку так и не удалось, информирует «Рзн. Инфо».