Эксперты рассказали о четырех признаках мобильных приложений-“шпионов”

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20.04.2020, 8:53, Разное

Зарубежные IT-специалисты на основании результатов ряда исследований, проведенных профильными организациями, рассказали о признаках, характерных для мобильных приложений, склонных к “шпионской” деятельности. По мнению экспертов, избегая таких программ, пользователь обеспечит необходимую безопасность своего гаджета.
Одним из первых сигналов о повышении бдительности является факт, когда мобильное приложение запрашивает разрешение на использование данных, в которых он не нуждается “по определению”. Например, при соответствующем запросе приложением “Фонарик” доступа к памяти или фотокамере – данной программе изначально характерны другие функциональные задачи. Также, в случае предоставления соцсети Facebook доступа к камере смартфона, таковая может быть открыта в самый неподходящий момент для слежки за пользователем. В “черный список” экспертов попало и приложение GetContact. Имела место история, когда программа, служащая для отсева спам-звонков путем анализа телефонной базы юзера, в итоге продавала номера “чужакам”, а сам обладатель девайса получал спама еще больше.

Кроме того, IT-эксперты обращают внимание пользователей на то, что надежная в плане безопасности программа не имеет политики конфиденциальности большого объема. Не стоит давать доступ и для размещения таргетированной рекламы – целый ряд компаний могут воспользоваться такой оплошностью. Завершая тему “шпионских” приложений, специалисты упомянули о сервисах для видеоконференций. Так, при установке подобных приложений пользователю гаджета необходимо проконтролировать наличие у него “сквозного шифрования данных”, иначе зрителями беседы могут стать абсолютно посторонние люди.



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