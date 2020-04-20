 

После выздоровления Ветлицкая «по-другому» относится к COVID-19

20.04.2020, 8:53, Разное

Выздоровев после перенесенных симптомов коронавируса, Наталья Ветлицкая стала по-другому относиться к COVID-19. Своими изменившимися взглядами она удивила поклонников.
В период болезни популярная в 90-х годах 55-летняя певица призывала всех ответственно относиться к информации о коронавирусной инфекции. Перенесенное, очевидно, в нетяжелой форме заболевание позволило ей вспомнить народную мудрость о том, что «не так страшен черт, как его малюют». Появилась версия о преувеличении опасности, искажении данных по количеству умерших и заболевших в Испании, где уже 11 лет живет певица. Кроме того, она призывает своих поклонников не участвовать в массовой искусственно нагнетаемой истерии. Таинственные «они» «занимаются уничтожением населения», но Ветлицкую испугать им не удастся.

Собрав в этом посте большую часть слухов, или конспирологических теорий, певица вызвала раздражение у некоторых своих подписчиков. Этим они и объясняют негативное отношение к слову «людишки», которое использовала бывшая знаменитость, рассказывая о «возрождении» природы и ничтожности человека.



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