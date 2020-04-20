Стало известно о влиянии лесных пожаров на ситуацию с коронавирусом

20.04.2020, 8:53, Новости дня

Серьезной угрозой в рамках борьбы с распространением в РФ коронавируса могут стать лесные пожары, считают члены межведомственной рабочей группы по коронавирусной инфекции при Сибирском отделении РАН.

Как информирует ответственный секретарь рабочей группы Ольга Дорохова, на очередном заседании 17 апреля был рассмотрен вопрос комплексного моделирования всех аспектов и последствий пандемии.

«На наш взгляд, ближайшей очень серьезной угрозой станет наложение экологических проблем отдельных регионов и последствий начавших свое распространение лесных пожаров на ситуацию с пандемией. Известно, что смог (в том числе дым от возгораний), качество воздуха напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию. Кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, снижающих вирулентность COVID-19», – передает РИА «Новости» слова первого замдиректора Института вычислительных технологий СО РАН Андрея Юрченко.

Ученый добавил, что само по себе наличие в воздухе большого количества частиц пыли является усугубляющим фактором – естественным переносчиком вируса на далекие расстояния.

«Поскольку такие частицы сохраняют свою вирусную активность до пяти суток, повышаются миграционные возможности вируса в отрыве от живых носителей. Предположу, что это далеко не всё, что нам предстоит учесть», – сказал Юрченко.

В свою очередь, заместитель главного ученого секретаря Сибирского отделения РАН Юрий Аникин предложил создать комплексную модель различных процессов при пандемии – биологических, экономических и социальных. Это, по его мнению, позволит при принятии решений оценивать различные факторы: структуру региональной экономики, производственные цепочки, логистику, зависимость от импорта и экспорта, доставку фармпрепаратов и так далее.

По данным федеральной Авиалесоохраны, за прошедшие сутки в РФ ликвидировано 124 лесных пожара на площади почти 42 тыс. гектаров. На полночь 20 апреля в РФ действовало 23 лесных пожара на площади 6 тыс. 956 гектаров, по которым вели активное тушение.