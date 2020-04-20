Инфекционист рассказал о странностях коронавируса

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20.04.2020, 6:48, Новости дня

Коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии, и его проявления странные, сообщил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров.

По словам Никифорова, совершенно непонятно несоответствие изменений легких и самочувствия пациента. Инфекционист отметил, что бывают случаи, когда по картине компьютерной томографии видно, что заболевший должен как минимум находиться в реанимации, а пациент чувствует себя нормально, передает «Царьград» со ссылкой на эфир канала «Россия 1». 

«До поры до времени. Потом идет обвал катастрофический», – добавил он.

Инфекционист подчеркнул, что медицина столкнулись с чем-то новым. При этом он добавил: «не сказал бы, что это страшное, однако все непонятное – все страшно».

Ранее российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, рассказал о «странностях» болезни. По его словам, на протяжении десяти дней держалась высокая температура и «звериный» кашель, позже «будто кто-то нажал на какую-то кнопку» – и ему стало гораздо лучше. 

Врачи объяснили россиянину, что это одна из особенностей коронавируса: у болезни есть переломные дни, когда ситуация может резко улучшиться или ухудшиться.



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