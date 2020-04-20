В РФ запланировали создать гибридный авиадвигатель на альтернативных видах топлива

20.04.2020, 8:48, Новости дня

Создание гибридной силовой установки на альтернативных видах топлива для регионального самолета обсуждается в России, сообщил гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова (входит в НИЦ имени Жуковского) Михаил Гордин.

«Одновременно мы обсуждаем с ФПИ (Фондом перспективных исследований) создание на базе двигателя ВК-2500 полностью сверхпроводящей гибридной силовой установки мощностью 1500 кВт с использованием в качестве топлива и хладагента жидкого водорода или сжиженного природного газа», – передает РИА «Новости» слова Гордина.

По его словам, имея результаты летных экспериментов и проект на базе ВК-2500, можно будет говорить о начале опытно-конструкторских работ по созданию гибридной силовой установки для самолета местных воздушных линий.

Гордин добавил также, что первую в РФ гибридную силовую установку испытают в составе летающей лаборатории на базе Як-40 до 2022 года.

«Результатом работы, которая ведется сейчас и закончится в 2022 году, будут летные испытания гибридной силовой установки. Для этого переоборудуется самолет Як-40 с возможностью установки на нем воздушного винта, который будет вращаться «сверхпроводящим» электродвигателем. Летный эксперимент позволит проверить конструктивные подходы к созданию подобных силовых установок и оценить эффективность применяемых технических решений», – сказал Гордин.

Он пояснил, что НИР «Электролет СУ-2020» ориентирована на создание демонстратора гибридной силовой установки с использованием эффекта высокотемпературной сверхпроводимости.

«Мы являемся головным исполнителем, ключевой соисполнитель – компания «СуперОкс», которая по заказу Фонда перспективных исследований разрабатывает сверхпроводящие электрические машины. В прошлом году были проведены первоначальные стендовые испытания демонстратора гибридной силовой установки и подготовлен проект создания летающей лаборатории на базе самолета Як-40», – отметил Гордин.

По его словам, в качестве тепловой машины был взят турбовальный двигатель ТВ2-117.

«Мы разработали и изготовили для него совместно с Уфимским государственным авиационным университетом генератор мощностью 400 кВт, собрали аккумуляторный блок, систему управления. Испытания каждого элемента проводились как по отдельности, так и в составе силовой установки на наземных стендах», – добавил он.

Гордин рассказал также, что перспективный скоростной вертолет должен иметь в составе силовой установки электрический двигатель.

«Для вертолетов применение электрических двигателей в составе силовой установки позволит отказаться от механической трансмиссии, которая является их наиболее критическим узлом. Кроме этого, если несущий винт будет вращаться электроприводом, появляется возможность изменять частоту его вращения, что необходимо для создания скоростных вертолетов», – сказал Гордин.

В ноябре 2018 года сообщалось, что проект новейшего скоростного вертолета, развивающего скорость до 400 километров в час, защитили в Минобороны, генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщал, что до конца ноября компания представит Минобороны концепт нового высокоскоростного воздушного судна.