В Узбекистане карантин из-за коронавируса продлили до 10 мая

20.04.2020, 8:45, Новости дня

В Узбекистане карантин, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлили до 10 мая, сообщает узбекская служба Радио Свобода. Такое решение было принято “в целях сохранения результативности проводимых карантинных мероприятий”. Изначально ограничительные меры были действительны до 20 апреля.

“Принятые комплексные меры по борьбе с коронавирусом в стране и, самое главное, осознанный переход наших граждан на режим “самоизоляции” и соблюдение принципа “социальной дистанции” позволили удержать под контролем распространение инфекции”, − говорится в официальном сообщении специальной комиссии.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане был зарегистрирован 15 марта 2020 года. По состоянию на 23:00 19 апреля количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 22 и составило 1565, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны. За все время распространения COVID-19 в стране выздоровели 225 человек, 5 человек скончались.

Ранее в Узбекистане ввели ответственность за оскорбление пациентов, переболевших COVID-19 или находящихся на карантине. За посягательство на их честь и достоинство, а также за распространение сведений о их личной жизни грозит административный штраф в размере от $930 до $4660.