Нефть подешевела на данных о переполнении хранилищ в США

20.04.2020, 8:30, Новости дня

Американская марка WTI дешевеет более чем на 5% на сведениях о переполнении мощностей для хранения сырья в США, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.05 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,5%, до 27,66 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 5,47% и составила 23,66 доллара за баррель, передает РИА «Новости».