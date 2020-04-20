Селена Гомес купила в Лос-Анджелесе особняк за $4,9 млн по соседству с Вином Дизелем

20.04.2020, 8:30, Разное

Американская певица и актриса Селена Гомес приобрела для себя ещё один особняк, на этот раз поближе к Голливуду – в городе Лос-Анджелес, в урбанизированной долине Сан-Фернандо. Новым соседом 27-летней артистки будет звезда «Форсажа» Вин Дизель. За недвижимость исполнительница отдала $4,9 млн.

Площадь новых шикарных апартаментов знаменитости достигает 350 «квадратов». Интерьер коттеджа выполнен в средиземноморском стиле. В доме насчитывается 6 спален, 3 кухни (2 внутренние и 1 внешняя), 2 детские, 10 ванных, имеется массажный кабинет, помещения для занятий физической активностью, студия йоги, кинозал, массажный кабинет, музыкальная комната, спа-салон, винный погреб. За счёт панорамных окон всё внутреннее пространство нового жилища Селены Гомес заливается светом. На кухне и в гостиной установлено по камину, что придаёт комнатам особого уюта. Прилегающую к особняку территорию украшают фонтаны и искусственные водопады. Там также находится огромный бассейн.

Фотографиями приобретённого звездой роскошного дома поделилось иностранное издание Lagrimas de Diamante. Как отмечает журнал Variety, здание в 1989 году построил певец Том Петт. Его длина – порядка 1 068 м. Дом оборудован секретными проходами и так называемыми комнатами паники – защищёнными помещениями, где можно укрыться на время угрозы.

Селена Гомес также является владелицей двух других особняков. Кроме того, ранее она продала за $2,7 млн расположенное в Техасе жильё.