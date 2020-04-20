СК начал проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы ВОВ

20.04.2020, 8:30, Новости дня

Следственный комитет изучает рассекреченные управлением Федеральной службы безопасности по Карелии материалы о преступлениях финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, информирует пресс-служба ведомства.

«По факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ», – сообщается на сайте СК.

Отмечается, что следователи изучают рассекреченные материалы об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР в концлагерях, созданных в Карелии финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны. СК на постоянной основе устанавливает новые обстоятельства преступлений против мирного населения в период 1941-1945 годов.

«По свидетельствам узников концлагерей, условия проживания, а также нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер, в результате чего за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе несовершеннолетние и малолетние дети», – рассказали в ведомстве.

После изучения рассекреченных материалов следствие даст правовую оценку.

«Каждое деяние, основанное на преступных идеях расового превосходства и человеконенавистничества, даже по прошествии десятков лет не должно оставаться безнаказанным. Такие преступления не имеют срока давности», – подчеркнули в СК.

В октябре 2019 года управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, действовавших в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны.

В документах приводятся фамилии конкретных людей, которые руководили лагерями, а также показания свидетелей об их зверствах. Также есть список предателей и изменников – среди них много уроженцев Финляндии, но есть и русские.

Всего на контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для «ненационального» мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тыс. человек – около 30% населения в зоне оккупации.