Свежее обновление Windows 10 обернулось “синим экраном смерти”

20.04.2020, 8:30, Разное

Плановое обновление Windows 10, которое выпустили неделей ранее разработчики операционной системы, неожиданно привело к серьезным проблемам у установивших его пользователей. Таковыми оказались “синий экран смерти”, внезапные сбои системы, а также ухудшение производительности и связи.

Отмечается, что регулярное ежемесячное обновление Patch Tuesday, обычно выходящее во второй вторник месяца и выпущенное в этот раз 14 апреля, было разработано Microsoft для устранения четырех весьма серьезных брешей в системе безопасности ОС, выявленных ранее разными источниками. Апдейт, названный KB4549951, был настоятельно рекомендован к установке всем пользователям Windows 10. Однако после реализации такой рекомендации хозяева электронных устройств стали жертвами многочисленных неприятных последствий. В частности, ряд пользователей заявили о появлении “синего экрана смерти”, разрывах связи, проблемах с подключением и низкой производительностью. Более того, немало юзеров вместо обещанных улучшений получили глобальный сбой операционной системы.

Тем не менее, на настоящий момент корпорация Microsoft не признала своих ошибок, вызвавших вышеуказанные проблемы. Единственным советом, который дали специалисты фирмы-разработчика огорченным пользователям, стала деинсталляция установленного проблемного апдейта. Согласно пояснениям специалистов Microsoft, удалить обновление несложно посредством изменения настроек в соответствующем разделе ОС.