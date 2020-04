Ученые: Мы неправильно отдыхаем, поэтому много болеем

Представители африканского племени хадза проводят без физической активности столько же времени, сколько жители развитых стран. В то же время, их здоровье гораздо лучше. Ученые решили узнать, чем отличаются два «сидячих образа жизни». Их исследование было опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences. Один из его главных выводов: сидение на корточках и на земле нельзя назвать пассивным отдыхом.

Международный коллектив авторов давно изучает танзанийское племя хадза, чья основная деятельность – охота и собирательство. В своих предыдущих исследованиях они выяснили, что у хадза отличное сердечно-сосудистое здоровье, завидный обмен веществ, нормальное артериальное давление и уровень холестерина вплоть до старости.

В новом исследовании ученые сфокусировали внимание на способах отдыха. Участники, 28 мужчин и женщин из племени хадза в возрасте от 18 до 61 года, в течение недели носили акселерометры. Измерения подтвердили более ранние данные: в среднем мужчины и женщины ежедневно находятся в движении 2-3 часа, а в течение примерно 10 часов они малоактивны.

По словам исследователей, это «почти идеально соответствует» уровню неактивности в развитых странах. Но, в отличие от жителей этих стран, во время отдыха хадза сидят не в креслах, а на земле или на корточках.

Не секрет, что длительное сидение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и других состояний даже среди физически активных людей. Однако во время сидения на корточках, как показали датчики мышечных сокращений, мышцы ног сокращались гораздо больше, чем при обычном сидении, и почти на 40% чаще, чем во время ходьбы.

Полученные результаты наводят на размышления и показывают, что даже в состоянии покоя наш организм «вероятно, приспособлен к постоянной мышечной активности», отметил старший соавтор исследования Брайан Вуд (Brian Wood) из Калифорнийского университета.

Исследования на животных обнаружили, что при иммобилизации мышц вырабатывается меньше ферментов, которые расщепляют жиры, накапливаются холестерин и другие биомаркеры сердечно-сосудистых проблем. На основании этих данных ученые предполагают, что отдых в креслах с расслабленными ногами, скорее всего, повышает риск возникновения проблем со здоровьем, которые так редко встречаются среди хадза.

«По сути, исследование подчеркивает, что большинству из нас необходимо переосмыслить количество времени, в течение которого мы отдыхаем с небольшой мышечной активностью», – заключил ведущий соавтор Дэвид Райхлен (David Raichlen) из Южно-Калифорнийского университета.