 

Токио заявил о сильнейшем кризисе мировой экономики

20.04.2020, 8:16, Новости дня

Мировая экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времен Второй мировой войны на фоне пандемии коронавируса, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

«Влияние на международную экономику, а также экономику Японии крайне серьезное, мировая экономика оказалась перед лицом сильнейшего кризиса со времени войны», – цитирует РИА «Новости» министра.

По информации агентства Киодо, правительство Японии намерено увеличить размеры затрат на антикризисные меры до 117,1 трлн иен (около 1,09 трлн долларов). До этого былы утверждены меры в пределах до 108 трлн иен.

При этом, по мнению японских экспертов, этого будет недостаточно, и безработица в стране поднимется до 2,72% в четвертом квартале. 

Напомним, власти Японии решили расширить действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса на территорию всей страны.

Ранее в США заявили, что Китай лишил Соединенных Штатов «лучшей за полвека экономики». 



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