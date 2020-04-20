 

Власти России допускают повышение цен на импортные продовольственные товары

20.04.2020, 8:09, Разное

В РФ могут подскочить цены на импортные продукты. Глава отечественного Минпромторга Денис Мантуров связывает это с возникшей из-за пандемии коронавируса непростой ситуации на мировых рынках.
На данное время серьезного роста цен на продукты не наблюдается. Как объяснил руководитель ведомства, выступая в эфире проекта «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», можно ожидать повышения стоимости продовольственной продукции, ввозимой в Россию из других стран, ввиду разницы курса валют, а также ситуации в тех регионах, где РФ закупает определенный товар. Мантуров не исключает подорожание кофе, который на территории страны не выращивается, и чая, культивируемого лишь в Краснодарском крае, но в недостаточных объемах. Цены на данные товары будут формироваться в зависимости от ситуации на мировом рынке.

Ассоциация компаний розничной торговли в начале текущего месяца выступила с заявлением о существенном подорожании продуктов питания в связи с обвалом курса национальной валюты. Торговые сети были предупреждены поставщиками о росте закупочных цен от 5 до 15%, а в отдельных случаях отпускные ценники могут увеличиться на 20-50%.

Недавно производители продовольственной продукции предложили российскому руководству ввести продуктовые карточки для малоимущих граждан, предусматривающие ежемесячную помощь в размере 10 000 рублей. Данный шаг позволит противостоять падению доходов населения, вызванному кризисом из-за распространения коронавирусной инфекции. Такие карточки будут расцениваться как денежный эквивалент, а не, как раздававшиеся в СССР продуктовые талоны, которые давали право приобретать лишь определенный товар.



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