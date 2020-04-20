“Как же противно!”: Алена Водонаева высказалась о поведении Ивана Охлобыстина в церкви

20.04.2020, 8:09, Разное

Известная телеведущая и модель Алена Водонаева разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой в резких выражениях подвергла критике поведение актера Ивана Охлобыстина во время праздника Святой Пасхи. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Причиной “праведного гнева” ведущей стал тот факт, что актер Иван Охлобыстин, бывший ранее священнослужителем, в условиях жесткого карантина и настоятельных рекомендаций московского мэра о сознательной самоизоляции в пасхальный праздник, все же посетил богослужение в одном из элитных храмов. Такое поведение стало “достоянием” репортеров информационного канала Baza, опубликовавшего соответствующие снимки в Сети. Многие завсегдатаи интернета предпочли смолчать, однако Алёна Водонаева посчитала своим долгом пристыдить харизматичного артиста.

В аннотации к посту в своем микроблоге модель напомнила о том, насколько важна всеобщая самоизоляция в условиях пандемии коронавируса, нарушение которой подвергает большой опасности огромное количество сограждан, в том числе – близких людей. Водонаева напомнила, она сама, являясь убежденной сторонницей традиционного празднования пасхального праздника, все же предпочла остаться дома на карантине, который честно соблюдает уже 38 дней, и даже не увидится при этом с родной матерью. Ивана Охлобыстина же телезвезда довольно дерзко назвала “придворным шутом”, упомянув при этом, что в семье актера есть человек с подозрением на заражение.

Стоит отметить, мнение подписчиков по поводу прочитанного разделились. Так, ко-кто из фолловеров обвинил в скандальности саму Алену Водонаеву, упрекнув её, что она, прикрываясь “Богом и верой”, продолжает ненавидеть всех вокруг себя. Другие же поклонники, напротив, горячо поддержали свою любимицу, возмутившись как безответственностью известного артиста, так и “двойными стандартами” некоторых представителей власти. Примечательно, что за полсуток обличительная публикация набрала более 25 тысяч “лайков”.