АСИ предложило временно уравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий

20.04.2020, 8:09, Разное

Автономная некоммерческая организация АСИ (Агентство стратегических инициатив) обратилась с предложением к главе правительства Михаилу Мишустину относительно временного уравнивания мигрантов к гражданам России. Таким образом люди, потерявшие из-за коронавируса работу, смогут получать пособие по безработице.

Вследствие продолжающего распространение коронавируса COVID-19 и введения карантинных мер в России, как и в ряде других стран мира, многие мигранты не только лишились работы, но и не имеют возможности вернуться домой. Исходя из сложившейся ситуации АСИ составила перечень мер, которые могут помочь урегулировать отечественный рынок труда. Инициатива агентства направлена на рассмотрение правительству.

В числе предложенных нововведений есть и касающееся мигрантов, но без уточнения категорий. Относительно данной группы, говорится в документе, следует рассмотреть временное уравнивание прав с россиянами, что позволит таким людям не остаться без средств к существования и получать некоторые соцвыплаты, в том числе пособие по безработице. Такая практика уже существует в Португалии, где более полумиллиона мигрантов временно получили права, равные таковым гражданам государства.