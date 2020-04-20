Глава правительства Хакасии отстранил от работы арестованного по подозрению во взятке зама

20.04.2020, 8:08, Новости дня

Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемых должностей своего заместителя и министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом Коновалов сообщил в понедельник на заседании правительства.

«Министр строительства и ЖКХ задержан и заключен под стражу, конечно окончательное решение о виновности вынесет суд. Мое мнение, если он действительно совершил это вопиющие преступление, наказание должно быть максимально суровым», – передает РИА «Новости» слова Коновалова.

Он поблагодарил правоохранительные органы за активную работу по борьбе с коррупцией.

«Это наша общая борьба. Лично я буду делать все и впредь чтобы каленым железом эта напасть была выжжена из эшелонов власти…Конечно, как и в любом случае действует презумпция невиновности… но… члены моего правительства должны быть вне подозрения. Поэтому я принял решение отстранить Новикова от занимаемой должности и.о. зама и министра», – сказал Коновалов.

Ранее пресс-служба правительства Хакасии сообщила, что исполняющего обязанности замглавы региона задержали по подозрению в получении взятки. Он был задержан при получении денег.

В субботу Абаканский городской суд арестовал Новикова до 16 июня.