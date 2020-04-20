Ученые объяснили выброс лавы из кратера Ключевского вулкана

20.04.2020, 8:08, Новости дня

Мощный выброс лавы на склон Ключевского вулкана случился в результате обрушения кромки кратера в районе Апахончичского желоба, сообщили сотрудники Института вулканологии и сейсмологии.

По оценке научного сотрудника Ключевской вулканостанции Юрия Демянчука, который ведет наблюдение за вулканом из поселка Ключи, произошло обрушение кромки кратера в районе Апахончичского желоба и громадный объем накопившейся в кратере лавы выплеснулся на склон, информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

«Фронт лавового потока спустился до высоты около 4 тыс. метров над уровнем моря», – приводит пресс-служба слова директора ИвиС Алексея Озерова.

По словам Озерова, извержение все еще продолжается, а в кратере происходят редкие выбросы на высоту до 200 метров.

Вулкан Ключевской – самый высокий действующий в Евразии, его высота – 4750 метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, в 47 км расположены поселки Ключи и Козыревск.

Напомним, в субботу на юго-восточном склоне Ключевской сопки появились потоки лавы. Отмечалось, что вулкан извергается с ноября 2019 года.

В начале марта вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около 6 км над уровнем моря.