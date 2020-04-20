 

Инфекционист рассказал о странностях протекания COVID-19

20.04.2020, 7:53, Разное

Недавно в эфире телевизионного канала “Россия 1” известный медик-инфекционист Владимир Никифоров пояснил зрителям о странностях, присущих заболеванию COVID-19. По словам эксперта, коронавирус ведет себя нехарактерно для классических канонов эпидемиологии.
Особого внимания заслуживает то, что пневмония, вызванная инфицированием коронавирусом, не обнаруживается на рентгеновском снимке, что является странным для этого заболевания нижних дыхательных путей. Владимир Никифоров заявил, четкое выявление воспаления легких при COVID-19 реально только после прохождения пациентом компьютерной томографии (КТ). Проявляется такая “оригинальность”, в частности, в том, что рентгеновский снимок зараженного SARS-CoV-2 человека может демонстрировать сильное поражение легочной ткани, требующее реанимационного вмешательства, а пациент при этом заверяет врача, мол, чувствует себя нормально. Однако спустя определенное время происходит внезапный “катастрофический обвал”, и больному становится очень плохо.

“Мы столкнулись с чем-то новым. Коронавирус почему-то не следует канонам классической эпидемиологии, классического патогенеза ОРВИ”, – резюмировал инфекционист. Об этом пишет интернет-издание “Российская газета”.



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