В Алтайском крае в ДТП с грузовиком погибли три человека

20.04.2020, 7:53, Разное

На территории Алтайского края, граничащей с Казахстаном, 20 апреля около 08:00 столкнулись отечественный автомобиль Chevrolet Niva и грузовик MAN. В результате аварии три человека погибли, и столько же пострадало.

ДТП случилось на 88-м км трасса А-322 Барнаул – Рубцовск. Согласно предварительной информации, авто Chevrolet Niva двигалось по направлению населенного пункта Топчиха из села Чистюнька. Водитель отечественной машины, выруливая с второстепенной дороги, не уступил первенство большегрузу, следовавшему из Барнаула в сторону Алейска. За рулем грузовика MAN находился житель 1983 г. р.

Эксперты изучают обстоятельства аварии с тремя пострадавшими и тремя погибшими. На месте инцидента, по сведениям ГУ МВД РФ Алтайского края, проводятся соответствующие мероприятия и осуществляются регулировочные действия.