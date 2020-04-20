В ПФР напомнили россиянам об изменении относительно выплаты пенсий с 1 июля 2020 года

20.04.2020, 7:53, Разное

Начиная с 1 июля 2020 года, вступают в действия изменения относительно выплаты пенсий для россиян, напомнили в ПФР. Речь идёт об обязательном зачислении пенсионных и социальных выплат на карту национальной платёжной системы «Мир».

На настоящее время большая часть российских пенсионеров пользуются такими картами, как MasterCard и Visa, однако с 1 июля для выплат нужно оформить банковскую карту «Мир». При этом граждане смогут выбрать самый удобный для них способ доставки пенсии или социального пособия. Это может быть перевод на карту, почтовое отделение либо же доставка на дом. Как отмечают в ПФР, людям, получающим ежемесячные выплаты через кредитные структуры, перейти на национальную платёжную систему нужно в обязательном порядке.

В связи со сложившейся из-за коронавируса ситуации оформить карту «Мир» в отделениях банка многим пенсионерам было несколько проблематично, так как требовалось личное присутствие. Однако принятый ЦБ закон учитывает форс-мажор, поэтому до 1 июля текущего года карты для пенсионных и социальных выплат можно оформлять дистанционно, для чего следует подать заявку в финансовое учреждение в телефонном режиме или же цифровом – через электронную почту.