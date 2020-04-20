Россия в лидерах по темпу роста заражений COVID-19
 

Россия в лидерах по темпу роста заражений COVID-19

20.04.2020, 8:09, Коронавирус
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Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире достигло 2 404 249 человек.

Рост численности инфицированных в среднем по миру за сутки составил порядка 3,6 процента, в России около 16,5 процентов.

Антилидерами по числу заражений COVID-19 остаются США (759 687), Испания (198 674), Италия (178 972), Франция (154 098), Германия (145 742) и Великобритания (121 173).

С начала пандемии умерли 165 234 человек, в том числе в США – 40 682, в Италии – 178 972, в Испании – 20 453, во Франции – 19 744 и в Великобритании – 16 095. Выздоровели более 624 тысяч пациентов.

В России на 19 апреля всего зафиксировано 42 853 случаев заражения. За предыдущие сутки выявлено 6060 инфицированных. Всего с начала эпидемии выздоровели 3291 человек, число скончавшихся составило 361.



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