Лолита Милявская: Когда у меня спрашивают, чей Крым, говорю: “Мой“. Потому что у меня там горшок

20.04.2020, 7:48, Новости дня

Российская певица Лолита в авторской программе основателя интернет-здания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона заявила, что считает оккупированный Россией Крым своим.

“Я не произношу слово “аннексия”. У меня когда спрашивают, чей Крым, я говорю: “Мой”. Потому что он мой. Потому что у меня там горшок. Потому что стоять на трехкомнатную квартиру… Потому что оттуда полетела жизнь моих родителей… Почему я должна делить? Почему я должна вмешиваться в политику, на которой зарабатывают огромные деньги, миллиарды? Почему я должна что-то высказать? Как было дело с моим недопуском на территорию Украины? Скажу. Но фамилию я тебе скажу потом, когда закончим беседу”, – сказала она.

Певица объяснила, что в Ялте, где прошло ее детство, за кулисами стоял ее горшок.

На вопрос Гордона, понимает ли она, что Крым был присоединен к России незаконно, Лолита ответила: “Нет, не понимаю”.

“Для меня важно, чтобы никто не убивал. И это, кстати, из твоего интервью. Украина Крым отдала, потому что… Это же ты говорил. Это просто вольный перевод. Ты же сам сказал, это правда, Украина не вкладывала… Россия построила аэропорт, построила хоть одну дорогу. Да, туристов стало меньше”, – отметила певица.

По ее словам, Крым для нее – “это территория людей прежде всего”.

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Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В апреле 2017 года Государственная пограничная служба не пустила Милявскую в Украину. По словам певицы, въезд в Украину ей запрещен за посещение Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году.

Лолиту внесли в базу сайта “Миротворец” за сознательное нарушение государственной границы Украины и сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube