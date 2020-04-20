Пасха на Донбассе. Шесть обстрелов боевиков, в том числе из запрещенных орудий

20.04.2020, 7:48, Новости дня

За прошлые сутки боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции украинских военных, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook. Потерь в рядах украинских военных нет.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по силам ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Подавляющее большинство нарушений режима “Тишины” было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Там боевики открывали огонь в районе Песок, Марьинки, Широкино, Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вооруженные формирования РФ вели обстрел в районе Луганского.

“На все провокации противника подразделения Объединенных сил дали решительный ответ. Агрессивные действия российских наемников и в дальнейшем будут жестко и оперативно пресекаться нашими защитниками”, – отметили в штабе.

По данным разведки, 19 апреля силы ООС уничтожили двух боевиков и еще двух ранили.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.