Жертвами COVID-19 во всем мире стали более 165 тыс. человек

20.04.2020, 7:48, Новости дня

По состоянию на утро 20 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразился уже 2 404 071 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Из них умерло 165 229 человек, 624 698 выздоровели.

В США инфицировано 759 569 человек, 40 679 умерли, вылечились – 70 927.

В Испании заболели 198 674, число жертв достигло 20 453, 77 357 излечились.

В Италии 178 972 инфицированных, 23 660 умерших и 47 055 выздоровевших.

Далее следуют Франция (154 098 заболевших и 19 744 умерших), Германия (145 742 инфицированных и 4642 умерших) и Великобритания (121 173 заболевших и 16 095 умерших).

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на утро 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 человека умерли от COVID-19, 275 пациентов выздоровели.