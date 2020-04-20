 

Жертвами COVID-19 во всем мире стали более 165 тыс. человек

20.04.2020, 7:48, Новости дня

По состоянию на утро 20 апреля коронавирусной инфекцией во всем мире заразился уже 2 404 071 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 

Из них умерло 165 229 человек, 624 698 выздоровели.

В США инфицировано 759 569 человек, 40 679 умерли, вылечились – 70 927.

В Испании заболели 198 674, число жертв достигло 20 453, 77 357 излечились.

В Италии 178 972 инфицированных, 23 660 умерших и 47 055 выздоровевших.

Далее следуют Франция (154 098 заболевших и 19 744 умерших), Германия (145 742 инфицированных и 4642 умерших) и Великобритания (121 173 заболевших и 16 095 умерших).

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине на утро 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 человека умерли от COVID-19, 275 пациентов выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Немецкий политик призвал прекратить конфронтацию с Россией во время пандемии

26.02 / РФС анонсировал использование VAR во всех матчах чемпионата России

16.03 / Байден призвал расширить масштабы тестирования на коронавирус в США

13.02 / Тренера заподозрили в надругательстве над девочкой в Уфе

07.02 / «Опасные» российские конфеты запретили в Белоруссии

14.04 / Мнения: В США начинается очередная фаза гражданской войны

11.02 / Праймериз в США: демократы не могут посчитать голоса, Трамп благодарит Пелоси за импичмент

10.02 / Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России из-за коронавируса

05.02 / На Украине решили создать министерство по реинтеграции Донбасса

18.02 / Стали известны подробности о самолете, совершившем посадку во Внукове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска