Названы сроки создания в РФ полностью электрических самолетов

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20.04.2020, 7:48, Новости дня

Полностью электрические самолеты появятся до 2035 года, преимущественно в малой авиации, сообщил гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова (входит в НИЦ имени Жуковского) Михаил Гордин.

«Различные исследования показывают, что до 2035-2040 годов полностью электрическими будут только самолеты и вертолеты малой авиации вместимостью не более 19 пассажиров, с ограниченной дальностью. Также полностью электрическими будут так называемые летающие такси вместимостью не более четырех человек», – передает РИА «Новости» слова Гордина.

По его словам, в силовой установке полностью электрического самолета отсутствуют традиционные тепловые двигатели.

«Для создания тяги в таких самолетах используются электродвигатели. Энергией такая силовая установка питается от аккумуляторов или от топливных элементов. Это идеальная схема с точки зрения отсутствия вредных выбросов, а также простоты обслуживания и надежности», – добавил Гордин.

Напомним, в феврале заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталий Давыдов заявил, что первый демонстрационный полет самолета с электродвигателем на основе сверхпроводников состоится в 2020-2021 годах.



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