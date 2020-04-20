Врач объяснила опасность частого мытья рук

20.04.2020, 7:48, Новости дня

Частое тщательное мытье рук с мылом и использование антисептиков могут смыть флору, которая сохраняет кожный иммунитет, сообщила врач-терапевт, дерматолог Лариса Алексеева.

По словам специалиста, у многих из-из частого мытья рук возникают различные дерматиты, а защитить чувствительную кожу рук можно при соблюдении определенных правил.

«Если те, у кого есть склонности к дерматитам и экземам, будут носить перчатки и пользоваться кремами, то ничего плохого не будет. Нужно использовать увлажняющие и питательные кремы», – передает РИА «Новости» слова Алексеевой.

Она подчеркнула, что тщательное мытье рук с мылом и другие гигиенические процедуры в период борьбы с коронавирусом совершенно обязательны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Ранее опрос Ромир показал, что более трех четвертей жителей Земли (78%) стали чаще мыть руки, а более половины (54%) ограничили себя в посещении общественных мест на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.