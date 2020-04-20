Что будет с рублем и стоит ли покупать валюту?

20.04.2020, 7:45, Новости дня

Российский рубль – особенная валюта. Она может достаточно длительное время укрепляться, однако в какой-то момент резко ослабнет, нивелируя все успехи последних лет.

Такой момент снова настал. В марте российская валюта устремилась к новым историческим минимумам, а затем начала постепенно отыгрывать потери.

Сейчас котировки рубля выглядят неоднозначно. С одной стороны, рубль очень слаб – намного дешевле, чем в прошлом году, но при текущих ценах на нефть нацвалюта выглядит даже переоцененной.

Цена барреля смеси Brent в рублях составляет около 2060 рублей, цена Urals значительно меньше, при этом комфортным для бюджета, как известно, считается отметка в 2800 рублей за бочку североморской смеси.

Впрочем, в условиях карантина и отсутствия спроса, на самом деле не столь важно, какая стоимость нефти в рублях, объемы поставок все равно минимальны.

С точки зрения спекулянтов, рубль выглядит привлекательно. Доходности по облигациям федерального займа относительно высокие, и если делать ставку на повышение нефтяных цен после снятия ограничительных мер, то вполне можно продавать доллар против рубля и вкладывать деньги в облигации.

Судя по всему, именно в эту игру сейчас и играют крупные спекулянты, эту стратегию называют carry trade.

Удерживать позиции они могут достаточно долго, пока длится тренд. Однако в случае резкого изменения внешних условий, спекулятивный капитал резко уходит с рынка, создавая определенную турбулентность.

Тем не менее, пока для рубля все складывается более или менее удачно.

На днях глава ВТБ Андрей Костин дал свой прогноз на этот и следующий год. Он выразил уверенность, что Минфин и Банк РФ не пустит котировки выше 80 рублей за доллар, а уже в 2021 году рубль будет укрепляться – такое мнение он озвучил в интервью РБК.

Вряд ли Костин хотел или мог дать более точный прогноз. В текущих условиях, когда ситуация в мире меняется очень быстро, точность прогнозов сводится к минимуму.

Многое зависит от развития эпидемии и реакции властей на нее. Проблема в том, что вирус новый и даже врачи еще до конца не изучил его природу, поэтому и они прогнозы давать не готовы.

В целом же, если спрос на нефть возрастет, а нефтедобывающие страны будут сокращать добычу, вполне возможно, уже во второй половине года котировки будут значительно выше. Но, опять же, сложно предположить, как будут чувствовать себя потребители углеводродов после кризиса.

Сейчас как обычно люди задаются вопросом, стоит ли покупать валюту. Как показывает история, держать часть средства в долларах и евро целесообразно, но стабильность рубля может длится годами, и вложения в облигации или даже хранение на депозите приносит за это время больше.