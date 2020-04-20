 

ВМС США: российский Су-35 опасно приблизился к американскому P-8A Poseidon

20.04.2020, 7:45, Новости дня

Шестой флот ВМС США сообщил, что российский истребитель Су-35  опасно приблизился к американскому патрульному противолодочному самолету P-8A Poseidon. Отмечается также, что самолет США не провоцировал действия российского.

Истребитель, по сообщению флота, на высокой скорости пролетел в 25 футах (то есть в 7,62 метра) от Р-8А. Это привело к турбулентности и выхлопу реактивного двигателя американского самолета. В Шестом флоте отмечают, что маневр поставил под угрозу безопасность обоих воздушных судов, передает РИА Новости.

За сто минут P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем в международном пространстве, был перехвачен Су-35 дважды. Первый перехват был безопасным и профессиональным.  



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