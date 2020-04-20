76 россиян прилетели из Бангкока в Кемерово

20.04.2020, 7:45, Новости дня

76 россиян прибыли в Кемерово вывозным рейсом из Бангкока. Об этом СМИ сообщил министр туризма Кузбасса Антон Пятовский.

Как уточняется, 13 прибывших помещены в обсерватор, 63 – получили постановления о самоизоляции.

В настоящее время в Таиланде остается небольшая часть жителей Кемеровской области. Они решили дождаться окончания пандемии коронавируса COVID-19 и вернуться домой после открытия авиасообщения между странами.

В Кузбассе зарегистрирован 41 случай инфицирования коронавирусом, сообщает РИА Новости. Шесть человек выписались из больниц, пройдя лечение. Одна пациентка, лечившаяся от пневмонии в Беловской районной больнице, скончалась. Посмертный анализ показал наличие у нее COVID-19.

По сведениям на 19 апреля, в медицинских учреждениях региона получают лечение 34 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус". 1617 человек остаются в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции.