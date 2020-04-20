 

Жительница Костромы встретила странного человека, который предсказал смерть ее дяди

20.04.2020, 7:29, Разное

Об этой странной истории пишет издание Kostroma.Today, а пояснила ее журналистам жительница Костромы по имени Елена (фамилия ее в публикации не указывается).

По словам этой самой Елены, она считает себя рациональным и здравомыслящим человеком, поэтому в мистику она не верила, и до сих пор не верит, даже после того, что с ней случилось несколько лет назад.

В тот день женщина посещала свой садовый участок в небольшом поселке Караваево, Костромской области, и встретила там настоящее привидение (так она сама называет это существо). И это "привидение" озвучила предсказание, в которое Елена тогда не поверила. 

А зря, как она сама сейчас сокрушается.

Это случилось, когда Елена шла по дороге из сада, возвращаясь в город. Она была на проселочной дороге одна, но внезапно увидела, как ей навстречу идет мужчина, который возник словно из ниоткуда. 

Он сразу показался Елене странным, да и одет был в черный плащ с капюшоном, который полностью скрывал его лицо. Когда он подошел к женщине совсем близко, он вдруг заговорил и ровно сказал, что скоро умрет ее дядя, который являлся военным генералом. 

А потом он даже уточнил время его смерти, с точностью до минуты (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).  

Елену это напугало, однако в первую очередь она подумала, что этот человек сумасшедший, мало ли таких бродит в малолюдных местах. Пожелав скорее отдалиться от этого человека, Елена побежала к остановке автобуса.

Вскоре она совсем забыла об этой странной встрече, да и дядя ее в последующие дни оставался жив и здоров. 

Однако, когда настал предсказанный "призраком" день и час, дядя и в самом деле скончался неожиданно для всей его родни. Лишь последующее вскрытие показало, что у него было старое запущенное заболевание, о котором и он сам ничего не знал.

Дядя настолько не ожидал своей кончины, что не успел составить завещание и из-за этого Елена потом долго со скандалами судилась со своими родственниками, которые тоже хотели получить долю дядиного наследства. Они все так сильно переругались в процессе, что до сих пор многие из них друг с другом не разговаривают.

Елена до сих пор не знает, кем был тот человек в черном плаще и почему он предупредил ее он смерти дяди. Она лишь предполагает, что он по какой-то причине пожелал избавить ее от проблем с завещанием и хотел, чтобы женщина заранее попросила дядю написать его, а может быть и пройти обследование в больнице. 



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