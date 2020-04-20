Актера, снявшегося в фильме «Чужой», посещают реальные инопланетяне

20.04.2020, 7:29, Разное

Имя Яфет Котто сейчас мало кому что может сказать, однако вам покажется знакомым его лицо, если вы большой поклонник фантастических фильмов их серии "Чужой".

Помимо "Чужого" Котто также снимался во второстепенных ролях в бондовском фильме "Живи и дай умереть", "Бегущий Человек", "Успеть до полуночи" и многих других. Однако "Чужой" так и остался одной из самых запоминающихся его киноработ.

Куда более интересна его реальная жизнь, потому что будучи афроамериканцем, он вырос в строгой еврейской семье в Нью-Йорке, а потом оказалось, что его реальный отец был наследным принцем Камеруна. И прежде чем стать киноактером, Котто много играл в театре.

Сейчас он для многих настоящая легенда, а для уфологов он представляет огромную ценность еще и тем, что признался, что его похищали реальные инопланетяне и что он неоднократно видел их (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Первоначально об этом знали лишь его близкие друзья, раввин и его психолог, к которым он обращался, потому что ощущал большой дискомфорт после случившегося. Но потом Котто набрался смелости и подробно пояснил об всем журналистам портала "Vice".

По словам Котто, он много раз видел НЛО и инопланетяне посещали его на протяжении всей жизни, начиная с детства.

"Это началось, когда мне было 9 или 10 лет. Однажды я вернулся домой со школы очень поздно и меня наказали, запретив мне выходить на улицу и играть с другими ребятами. Я сидел и смотрел в окно, как дети Бронкса играют там, а потом внезапно у двери моей комнаты возникла эта фигура, сейчас их называют "серыми".

Когда я обернулся, я заметил его, он был ростом с обычного человека, но у него была вытянутая голова. Внезапно он прыгнул ко мне и исчез. Я побежал и посмотрел в коридоре, его не было. Я заметил бабушку и спросил, видела ли она в доме кого-то еще, но она сказала, что тут лишь я и она".

В последующие годы такое случалось неоднократно и эти существа могли появиться рядом с Котто в любом месте, где бы он ни был. Он не понимал, кто это такие и не знал, как к этому относиться, кажется ли ему это или все в реальности. Он видел НЛО, видел этих существ, а потом пережил то, что позже посчитал похищением.

"Однажды вечером я сидел в своем гараже и занимался медитацией, когда заметил яркий свет, идущий снаружи. Я решил, что это соседи включили освещение наверху гаража и решил попросить их выключить свет. И я заметил эти вещи (НЛО), которые летали прямо над гаражом. Я тогда посчитал, что это что-то вроде самолетов, но когда я подрос, я понял, что видел НЛО.

Каждый раз, когда я переезжал в свой новый арендованный дом, над ним появлялись странные следы, похожие на дымовые круги. Так длилось всю мою молодость и продолжалось на протяжении 10-15 лет. Потом однажды у меня был случай необъяснимой потери времени, когда я не помнил, чем занимался в последние несколько часов. Я много думал над этим и решил, что меня похищали.

Я не понимал всего до тех пор, пока мне не стукнуло 35-40 лет и я почти никому не говорил об этом. Это были очень тревожные переживания. Сначала они привели меня к психиатру, потом к священнику, а потом к раввину и никто не мог мне сказать, что это было. Я видел эти чертовы вещи с 10 лет".

Одно из самых тревожных переживаний произошло, когда Котто по работе находился на Филиппинах. Там у него произошло сразу несколько непонятных инцидентов с НЛО.

"Я находился в своем кабинете, когда услышал как моя жена и уборщики зовут меня на улицу и у них взволнованные голоса. Когда я вышел, я заметил над моим домом знакомый дымовой круг. Он был огромным. А когда я спросил у них, что они видели, они рассказали мне, что там над домом находился огромный НЛО, размером с бейсбольный стадион. Они все были в шоке.

Прошло 2 или 3 ночи и я тоже заметил его. Эта вещь висела в небе и была настолько большой, что закрывала собой Луну и звезды. Я помню, как пробормотал "Иисус Христос", когда заметил это и я очень напугался.

Они преследовали меня. Всегда появлялись там, где я находился, независимо от того, куда я ехал. Однажды утром я был в Маниле на Филиппинах и собрался на утреннюю пробежку вместе со своим помощником. Мы вышли на улицу и не успели немного пробежаться, как в небе появился НЛО. Мой помощник был возбужден и все говорил "Только посмотри на это!", а я сказал "Ну да" и продолжил бег.

На следующее утро, когда мы собирались выходить на улицу и поехать на работу, я мысленно загадал "Если там сейчас появится два НЛО, я наконец поверю в них". И когда я вышел, над нами в небе летали два НЛО. Они явились, словно по моему запросу".

По словам Котто, у него были странные переживания и во время съемок культового фильма "Чужой" режиссера Ридли Скотта. Съемки этого фильма были когда пришельцы и НЛО уже неоднократно вторгались в жизнь Котто.

"Я расскажу одну вещь, которую я обнаружил на съемочной площадке фильма "Чужой". Там был макет космического корабля, в том числе пульт управления, за которым работала героиня Сигурни Уивер, чтобы заставить корабль автоматически самоуничтожиться. И я обнаружил на нем странные символы, которые не имели никакого отношения к сюжету и декорациям фильма. Эти символы были похожи на египетские иероглифы и я даже пытался поначалу расшифровать их".

Трудно понять, что Котто имел ввиду. когда рассказывал про эти символы. Подробнее он не объяснил. При этом Котто уверяет, что у него нет никаких психических заболеваний и что в его семье тоже никто не страдал от шизофрении, паранойи и прочих психических расстройств.

Он также уверяет, что он не получит ничего выгодного от того, что пояснил об этом людям, по его словам он просто хотел наконец поделиться этим с кем-то еще. Он говорит, что достаточно известен как актер и что ему хватает той славы, которая у него есть после съемок в кино.

В конце интервью Котто признался, что не понимает, по какой причине "они" выбрали его и почему так пристально следят за ним на протяжении десятилетий.