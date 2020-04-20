Лукашенко в командировке: “идиоты”, “паршивая собака”, “жулики”, “бандиты”

20.04.2020, 7:27, Разное

Алексей Роговик, UDF.BY

Cкриншот видео ctv.by

Кому и за что досталось при визите руководителя страны в Лидский район.

В пятницу 17 апреля Александр Лукашенко посетил ОАО «Стеклозавод «Неман» в Березовке. UDF.BY посмотрел сюжеты государственных телеканалов и рассказывает об эмоциональных и неожиданных моментах, которые не вошли в официальные сообщения.

«Сядете в тюрьму на ровном месте»

Прямо у трапа вертолета Александр Лукашенко провел мини-совещание, на котором устроил разборки с местным начальством. Он рассказал, что накануне приезда из стеклозавода вывезли бракованную продукцию в Лиду.

– Зачем ты это делаешь? Хоть бесплатно отдай в колхозы, в деревню, – заявил Лукашенко, обращаясь, по всей видимости, к директору завода Юрию Кисляку.

Директор сткелозавода был одет явно лучше руководителя страны. Фото: president.gov.by

За него вступился вице-премьер Владимир Кухарев: новый директор продает старую продукцию по уцененной стоимости, а из старого склада нужно было перевозить продукцию, потому что он был в аварийном состоянии.

Но Лукашенко все равно пригрозил: «Не делайте этого. Сядете в тюрьму на ровном месте. Лапшу вешать на уши мне не надо».

«Уже только ленивая паршивая собака не тявкает из-под забора в мою сторону»

Общаясь с работниками предприятия, Лукашенко пожаловался на оказываемое на него давление из-за отказа идти на карантин и ограничительные меры из-за коронавируса:

«Уже только ленивая паршивая собака не тявкает из-под забора в мою сторону».

Традиционно от руководителя страны досталось активной части населения, которая критикует его:

«У нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать».

Но Лукашенко расстроен и реакцией среди остального населения: «Может, и среди вас такие есть: «А, улада брэша». Власть врет, она скрывает факты. Тогда я главе Администрации говорю – зови сюда Всемирную организацию здравоохранения и специалистов, пусть приедут. Мне скрывать нечего».

«Уже мы идиоты, дураки»

Но больше всего Лукашенко зацепило, что его критикуют в России. Он признался, что смотрел телеканал НТВ и остался крайне недоволен. О критике из РФ Лукашенко вспоминал во время командировки несколько раз.

«Вы же видите, что этот ковид превратился в политику. Я этого ожидал. Уже мы идиоты, дураки, мы ничего мы ничего не понимаем, не боремся так, как все… Особенно наши родные браться на Востоке так озабочены, что аж прет из них», – отметил руководитель Беларуси.

«Ко мне пришли жители РФ – бандиты, жулики и прочее»

Интересно, что руководитель Беларуси негативно высказался о восточных соседях и в другом контексте. Рассказывая о создании в стране сети современных автозаправок, он заявил:

«Когда я еще был зеленым президентом, но не совсем уже зеленым, ко мне пришли жители РФ – бандиты, жулики и прочее – дайте кусок земли: будем строить».

По словам Лукашенко, вместо этого он сориентировал «Белоруснефть» на строительство своей сети заправок.

«У вас были свои кандидаты – Шушкевич и Позняк»

Общаясь с работниками стеклозавода «Неман», Лукашенко вспомнил о еще одной истории из прошлого – о президентских выборах 1994 года

«У вас были свои кандидаты – Шушкевич и Позняк», – констатировал руководитель страны, но добавил, что жители Гродненщины все же поддержали его.

Cкриншот видео ctv.by

«У нас же все семьи не такие богатые, чтобы нормально ребенка накормить даже в обед»

Объясняя решение вернуть детей к занятиям в школах, Лукашенко сам не желая того, констатировал низкий уровень жизни в стране.

«Мы же в деревне бесплатно детей обедом кормим. У нас же все семьи не такие богатые, чтобы нормально ребенка накормить даже в обед», – сказал руководитель страны после 25 лет президентства.

«Чего приехал? Сразу отвечу: подлечиться от коронавируса»

Не обошлось во время командировки в Лидский район и без очередной порции странных шуток от руководителя страны.

«Традиционный вопрос: чего приехал? Сразу отвечу: подлечиться от коронавируса. Я посмотрел на эту печку – самое лучшее лекарство чтобы не заболеть, не лечиться даже», – сказал работникам стеклозавода Лукашенко, который ранее рекомендовал ходить в баню, чтобы убить вирус высокой температурой.

«Я в шутку говорю: передайте им, что они наши доноры»

Другая шутка касалась врачей в Витебске, которые заразились коронавирусом, но вроде бы уже выздоровели.

«Я в шутку говорю: передайте им, что они наши доноры, поделятся кровью своей. Потому что говорят, что есть тесты (мы уже их закупили) – берешь из пальца кровь, анализируешь – если у тебя антитела, тогда мы делаем плазму и вводим больным людям, и они выздоравливают очень быстро», – заявил руководитель страны.