Шайтанова планировали арестовать в Германии после контактов с офицером ФСБ Егоровым

20.04.2020, 7:27, Разное

Сотрудник российских спецслужб Игорь Егоров, чья фамилия всплыла после задержания в Киеве генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, работает в подразделении ФСБ, которому поручено устранять на Западе лиц, считающихся в РФ террористами. Как пишет немецкое издание Bild, не исключена причастность Егорова к убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Шайтанова задержали в Киеве 14 апреля Фото: ssu.gov.ua

Разоблачение генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова может нанести удар по российской шпионской сети на Западе, арест украинского офицера мог произойти не в Киеве, а в Германии. Об этом 19 апреля написало издание Bild.

Полковник ФСБ Игорь Егоров, названный украинскими спецслужбами связным в деле Шайтанова, является старшим должностным лицом в подразделении “V” российской разведки, которому поручено ликвидировать на Западе лиц, считающихся в РФ “террористами”. Так, есть информация, что это подразделение организовало убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.

Прямых свидетельств причастности Егорова или Шайтанова к преступлению в берлинском районе Тиргартен нет, но расследование ведется, сказали источники Bild.

Сеть российской разведки, очевидно, имеет связи не только с Германией, но также с Украиной, Францией и Хорватией – странами, в которых живет много российских эмигрантов, в частности имеющих чеченские корни, говорится в публикации.

Шайтанов несколько раз приезжал в Германию, чтобы встретиться со своими российскими кураторами. По информации Bild, западные спецслужбы помогали украинцам наблюдать за генерал-майором и его подручными. До последнего момента не было ясно, где задержат Шайтанова – в Германии или в Украине, отмечает издание.

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Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке террористических актов, задержали 14 апреля. 15 апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал генерал-майора до 14 июня включительно. 16 апреля в СБУ сообщили о задержании вероятного подельника Шайтанова, также сотрудника спецслужб. По информации следствия, офицер СБУ мог участвовать в подготовке убийства украинского добровольца чеченского происхождения Адама Осмаева.

23 августа 2019 года в Берлине киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. 6 декабря Bellingcat опубликовал расследование, в котором говорилось, что мужчину, задержанного немецкими правоохранителями после убийства, зовут Вадим Красиков. В февральском расследовании говорилось о связях Красикова с ФСБ.