Дочь Марии Шукшиной Анна за 5 миллионов рублей продала часть квартиры деда

20.04.2020, 7:09, Разное

В одном из недавних эфиров программы «Звёзды сошлись» дочь отечественной актрисы театра и кино, телеведущей Марии Шукшиной рассказала, что продала за 5 миллионов рублей часть квартиры, доставшейся ей в наследство от деда, писателя Василия Шукшина. По словам Анны Трегубенко, на этот шаг она решилась, так как устала от притязаний на жильё младшей сестры матери Ольги.

Право на владение столичной квартирой, некогда принадлежавшей Василию Шукшину, перешло к двум его наследницам – младшей дочери и внучке. Ольга Шукшина неоднократно «давила» на племянницу, чтобы та отдала ей свою долю, а в ответ ей предлагали просто выкупить «спорную недвижимость», но тётя отказывалась. В итоге, как говорит Анна Трегубенко, она просто не выдержала «внутрисемейной войны» и продала причитающуюся ей часть жилья за 5 миллионов рублей, при том, что полностью квартира по рыночной цене стоит в районе 30 млн.

Дочь Марии Шукшиной констатировала, что её доля продана не постороннему человеку, но сейчас он не имеет возможности въехать в бывшую квартиру её деда. Вырученные от продажи деньги Трегубенко хранит в банке, так как пошла на этот шаг не из нужды, а чтобы прекратить наконец «войну за наследство» с родственницей. Лидии Федосеевой-Шукшиной о продаже части наследства внучка планирует рассказать сама, но пока этого не сделала.