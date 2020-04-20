 

Дочь Марии Шукшиной Анна за 5 миллионов рублей продала часть квартиры деда

20.04.2020, 7:09, Разное

В одном из недавних эфиров программы «Звёзды сошлись» дочь отечественной актрисы театра и кино, телеведущей Марии Шукшиной рассказала, что продала за 5 миллионов рублей часть квартиры, доставшейся ей в наследство от деда, писателя Василия Шукшина. По словам Анны Трегубенко, на этот шаг она решилась, так как устала от притязаний на жильё младшей сестры матери Ольги.
Право на владение столичной квартирой, некогда принадлежавшей Василию Шукшину, перешло к двум его наследницам – младшей дочери и внучке. Ольга Шукшина неоднократно «давила» на племянницу, чтобы та отдала ей свою долю, а в ответ ей предлагали просто выкупить «спорную недвижимость», но тётя отказывалась. В итоге, как говорит Анна Трегубенко, она просто не выдержала «внутрисемейной войны» и продала причитающуюся ей часть жилья за 5 миллионов рублей, при том, что полностью квартира по рыночной цене стоит в районе 30 млн.

Дочь Марии Шукшиной констатировала, что её доля продана не постороннему человеку, но сейчас он не имеет возможности въехать в бывшую квартиру её деда. Вырученные от продажи деньги Трегубенко хранит в банке, так как пошла на этот шаг не из нужды, а чтобы прекратить наконец «войну за наследство» с родственницей. Лидии Федосеевой-Шукшиной о продаже части наследства внучка планирует рассказать сама, но пока этого не сделала.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Ученые рассказали об опасностях для астронавтов во время трехлетнего полета на Марс

19.04 / Китайский вирусолог Юань Чжимин считает невозможным синтез коронавируса

16.04 / Мнение: Уткин по-соловьевски!

20.04 / Мнение: Альтернативная психотерапия

29.03 / Мнение: РПЦ саботирует Собянина?

18.03 / Озвучены технические параметры нового смартфона Motorola G8 Power Lite

10.03 / Медики определили продукт, которым нельзя закусывать алкоголь

05.03 / Из-за глобального потепления Канада и Россия станут новыми центрами производства продуктов питания

10.02 / «Мужчина со стажем»: Фанатов рассмешила реклама тонометра от Андрея Григорьева-Апполонова

11.04 / Дерматологи предупредили об опасности частого мытья рук и использования антисептика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска