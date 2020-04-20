В Кемерово прибыл рейс с россиянами из Таиланда

20.04.2020, 7:08, Новости дня

Вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово прибыли 76 пассажиров, сообщил министр туризма Кузбасса Антон Пятовский.

Тринадцать человек из них помещены в обсерватор, 63 получили постановления о самоизоляции, передает РИА «Новости».

Пятовский добавил, что в Таиланде остается небольшая часть жителей Кемеровской области. Они приняли решение дожидаться окончания пандемии новой коронавирусной инфекции и вернутся домой после открытия международного авиасообщения между странами.

В Кузбассе выявлен 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Шесть человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка, жительница поселка Краснобродского, лечившаяся от пневмонии в Беловской районной больнице, скончалась, посмертный анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции.

Напомним, 11 апреля рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских туристов, застрявших в Таиланде из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, вылетел из Бангкока в Санкт-Петербург и Москву, на рейс были зарегистрированы более 370 человек.